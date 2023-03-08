Rus gazını Avrupa’ya taşıyan boru hatlarını Ukraynalıların vurduğu iddia edilmişti. Ukrayna iddiayı yalanladı

İHA'nın haberine göre; İsveç'in başkenti Stockholm’de Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları gayri resmi olarak bir araya geldi.

Toplantıya katılan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, geçtiğimiz eylül ayında Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen gaz sızıntıları ile ilgili konuştu.

“EYLEMLERDEN BİZ SORUMLU DEĞİLİZ”

Olayın detayları ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Reznikov, "Benim için bu olay bizimle ilgisi bulunmayan oldukça değişik bir hikaye. İlgili makamlar tarafından yürütülen soruşturmanın, tüm detayları ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Özel kuvvetlerimiz için bir iltifat olurdu, fakat bu eylemlerden biz sorumlu değiliz" dedi.



Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül 2022'de patlamalar sonucu 4 noktada gaz sızıntısı meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç olayla ilgili ayrı soruşturmalar başlatmıştı. İsveç ve Danimarka tarafından yapılan ön soruşturmada, olayın sabotaj olduğuna ilişkin işaretler olduğu belirtilmişti.