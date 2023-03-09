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Ukrayna’da Ruslar bu şehri tamamen yıktı

Ukrayna’nın Marinka şehri, Rus güçleri tarafından yerle bir edildi. Şehrin yıkık görüntüleri ise görenleri şoke etti.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 09:23
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Ukrayna’da Ruslar Marinka şehrini tamamen yıktı

Ukrayna’da Ruslar bu şehri tamamen yıktı
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Son aylarda şiddetli çatışmaların sürdüğü kentte ortaya çıkan kareler, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Rus ordusunun adeta haritadan sildiği Marinka şehrinde sağlam tek bir binanın dahi kalmadığı görüldü.

Üzerinden 1 yılın geçtiği savaşta, ortaya çıkan görüntüler savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Korku filmini andıran karelere 'kıyamet' benzetmeleri yapıldı.

Gazeteci Gülsüm Khalilova da sosyal medya hesabından Marinka şehrinin son durumunu gösteren bir video paylaştı.

Bütün dünya haftalardır çatışmaların dinmediği Bakhmut'a odaklı savaşı takip ederken, kilit şehrin 80 kilometre güneybatısından gelen fotoğraflar şok etkisi yarattı.

Fotoğrafların çekildiği yer, Donetsk şehir merkezinin hemen yanındaki Marinka.

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