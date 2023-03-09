Ukrayna’da Ruslar bu şehri tamamen yıktı

Son aylarda şiddetli çatışmaların sürdüğü kentte ortaya çıkan kareler, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Rus ordusunun adeta haritadan sildiği Marinka şehrinde sağlam tek bir binanın dahi kalmadığı görüldü.

Üzerinden 1 yılın geçtiği savaşta, ortaya çıkan görüntüler savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Korku filmini andıran karelere 'kıyamet' benzetmeleri yapıldı.

Gazeteci Gülsüm Khalilova da sosyal medya hesabından Marinka şehrinin son durumunu gösteren bir video paylaştı.

Bütün dünya haftalardır çatışmaların dinmediği Bakhmut'a odaklı savaşı takip ederken, kilit şehrin 80 kilometre güneybatısından gelen fotoğraflar şok etkisi yarattı.

Fotoğrafların çekildiği yer, Donetsk şehir merkezinin hemen yanındaki Marinka.