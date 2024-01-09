Almanya’da çiftçiler protesto yaptı kimse müdahale etmedi. Biber gazı da sıkmadılar

Almanya’da federal hükümet aralık ayında 2024 yılındaki bütçe açığını kapatma hedefiyle tarım sektöründen 920 milyon euroluk kesinti yapmayı planladı. Ayrıca tarım araçlarına yönelik araç vergisi muafiyeti ve tarımsal mazot yakıta yönelik sübvansiyonların kaldırılması gündeme geldi. Hükümetin bazı konularda geri adım atarak planlarını büyük ölçüde geri çekti ama çiftçiler sokaklara döküldü. Kesintiler sebebiyle rekabet açısından dezavantajlı duruma düşeceklerini düşünen Alman çiftçiler, Almanya genelinde protesto eylemleri gerçekleştiriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Almanya genelinde harekete geçen çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etmek amacıyla farklı noktalarda traktörleriyle trafiği durdurdular. Çiftçi eylemleri farklı eyaletlerde etkisini gösterdi. Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti'nde çiftçiler yüzlerce traktörle otoyol girişlerini kapattı. Eyleme kamyon ücretlerindeki artışı protesto eden nakliye şirketlerinin de destek vermesiyle büyüdü.

Alman Çiftçiler Derneği (DBV), planların kısmen geri çekilmesini yeterli bulmayarak, "uzlaşma olmadığını" söyledi ve tüm kemer sıkma önlemlerinin tamamen geri çekilmesi çağrısında bulunuyor.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Baden-Württemberg'deki Böblingen yakınlarındaki A81 otoyolunda çok sayıda traktör izinsiz gösteri için otoyola çıktı ve trafiği kitledi. Aşağı Saksonya'nın kuzeybatısındaki Cloppenburg bölgesinde bir otoyol 40 araç tarafından trafiğe kapatıldı. Bavyera polisi, otoyol girişlerinin kapatıldığı veya yollara yalnızca tek şeritten ulaşılabildiği için birçok yerde trafiğin durma noktasına geldiğini açıkladı. Güney Almanya'dan Rhineland-Pfalz'a, Kuzey Ren-Vestfalya'dan Schleswig-Holstein'a kadar tüm federal eyaletlerde traktör konvoylarının sebep olduğu trafik yoğunlukları meydana geldi.