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Almanya'da Genelkurmay Başkanı değişti

Almanya’da Genelkurmay Başkanlığı görevine Korgeneral Carsten Breuer atandı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 19:43
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Almanya'da Genelkurmay Başkanı değişti

Almanya'da Genelkurmay Başkanı değişti
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Almanya’da Genelkurmay Başkanlığı görevi için yeni atama yapıldı. Korgeneral Carsten Breuer, yeni genelkurmay başkanı oldu.  Almanya Savunma Bakanlığı'nda Breuer (58) için askeri tören düzenlendi. Törene Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da katıldı.

Törenin ardından görevine başlayan Breuer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başbakanlığı görevini üstlenmenin kendisi için büyük onur, sorumluluk ve sevinç olduğunu belirterek bu görevi tevazu içinde ve kararlıkla yerine getireceğini ifade etti.

Breuer, halefi Ebehard Zorn'a da Alman ordusunda verdiği hizmet için teşekkür etti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, 2018'den bu yana Genelkurmay Başkanı olan Eberhard Zorn'un yerine Korgeneral Carsten Breuer'i atayacağını duyurmuştu.

BREUER KİMDİR?

1984'te Alman Ordusu'nda hava savunma alayında hizmete başlayan ve Rendsburg'daki Ordu Hava Savunma Okulunda subay eğitimini tamamlayan Breuer, daha sonra Hamburg Üniversitesinde pedagoji eğitimi aldı.

Alman Ordusunda çeşitli görevlerde bulunan Breuer 2015-2016 yıllarında Almanya'nın savunma ve güvenlik politikasının ana hatlarının çizildiği “Beyaz Kitap"ın hazırlanmasında Alman Silahlı Kuvvetlerin proje sorumlusu görevini üstlenirken, 2021-2022 yıllarında Alman hükümetinin Covid-19 ile mücadele için kurduğu kriz masasının ve son olarak da acil durumlarla ilgili ülke içi operasyonlar biriminin başkanlığını yaptı.

Alman medyasında yer alan haberlerde, Breuer'in Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği Gepard uçaksavar tankı kullanımı konusunda uzman olduğu kaydedildi. 

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