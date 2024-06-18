Almanya'da Türkiye depremi

Cumartesi günü Almanya-İskoçya müsabakası ile başlayan EURO 2024'te A Milli Takımımız ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Ay-yıldızlılar bu akşam (Salı) TSİ 19.00'da Dortmund'da bulunan Signal Iduna Park'ta Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Nefeslerin tutulduğu karşılaşma için artık saatler kalırken Dortmund sokakları kırmızı-beyaza boyandı.

Yurt dışında en fazla Türk vatandaşın yaşadığı Almanya'da ikinci ev sahibi olarak görülen Türkiye için binlerce gurbetçi Dortmund sokaklarını yankılattı.

Gurbetçilerimiz Türkiye için meşaleleri yakıp davullar eşliğinde tezahüratlar yaparken çevreden geçen Almanlar o anları kaydetti.

Coşkulu taraftarlarımızın bu anları kısa sürede Almanya'da deprem etkisi yaratırken Almanların ünlü gazetelerinden Bild "Türk taraftarlar Dortmund'u fethetti" başlığını attı.