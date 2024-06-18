Almanya'da Türkiye depremi

Düzenleme: Muhammed Mirza Şeker
Almanya'da Türkiye depremi

Bu akşam ilk maçına çıkacak Türkiye için gurbetçiler Dortmund sokaklarına döküldü.

Cumartesi günü Almanya-İskoçya müsabakası ile başlayan EURO 2024'te A Milli Takımımız ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Ay-yıldızlılar bu akşam (Salı) TSİ 19.00'da Dortmund'da bulunan Signal Iduna Park'ta Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Nefeslerin tutulduğu karşılaşma için artık saatler kalırken Dortmund sokakları kırmızı-beyaza boyandı.

Yurt dışında en fazla Türk vatandaşın yaşadığı Almanya'da ikinci ev sahibi olarak görülen Türkiye için binlerce gurbetçi Dortmund sokaklarını yankılattı.

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Gurbetçilerimiz Türkiye için meşaleleri yakıp davullar eşliğinde tezahüratlar yaparken çevreden geçen Almanlar o anları kaydetti.

Coşkulu taraftarlarımızın bu anları kısa sürede Almanya'da deprem etkisi yaratırken Almanların ünlü gazetelerinden Bild "Türk taraftarlar Dortmund'u fethetti" başlığını attı.

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