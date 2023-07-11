Almanya'da yıllık enflasyon haziranda yüzde 6,4’e yükseldi

Almanya’da yıllık enflasyon, haziranda yüzde 6,4’e yükselerek, art arda üç ay süren düşüşüne son verdi.

Almanya'da yıllık enflasyon haziranda yüzde 6,4’e yükseldi

AA

Almanya’da mayısta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 6,4’e yükseldi. Böylece ülkede enflasyon oranı art arda üç ay süren düşüşüne son verdi.

Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

AB uyumlu TÜFE de haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 6,8 yükseldi.

Almanya'da enerji ve gıda, aylardır en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları haziranda bir yıl öncesine göre yüzde 13,7 ve enerji ürünleri yüzde 3 artış gösterdi. Gıda fiyatları mayısta ise yıllık bazda yüzde 14,9 artmıştı.

Enerji ve gıda hariç enflasyon da haziranda yüzde 5,8 oldu.

Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Gıda fiyatları, haziranda enflasyonun en büyük itici gücü olmaya devam etti. Ayrıca, Federal Hükümetin 2022'deki aylık 9 avroluk toplu taşıma bileti ve yakıt indirimi gibi teşviklerinin sona ermesinin mevcut enflasyon oranını artıran bir baz etkisi var.“ ifadelerini kullandı.

Almanya'da bir yıl önce toplu taşıma bileti ve yakıt indirimleri gibi 3 ayla sınırlı tedbirler tüketici fiyatlarındaki artışı frenlemişti. Şimdi bu etki artık ortadan kalktı.

Ekonomistler, bu nedenle mevcut artışı öncelikle geçici olarak değerlendirirken ülkede alışılmışın dışında yüksek enflasyonun tüketiciler için satın alma güçlerini düşürdüğü için bir yük olarak kalmaya devam ettiğini belirtiyor.

Önde gelen Alman ekonomik araştırma enstitüleri, 2022'de ortalama yüzde 6,9 olan enflasyonun 2023 için ortalama yüzde 6'ya ineceği ve 2024'te yüzde 2,4'e düşeceği öngörüsünde bulunuyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) da ülkede enflasyonun 2023'te yüzde 6 düzeyinde gerçekleşmesini, 2024'te de yüzde 3,1'e gerilemesini bekliyor.

EKONOMİ RESESYONDA

Alman ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti.

Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 daralmıştı.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve yüksek enflasyon nedeniyle iç talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4'lük büyüme bekliyor.

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