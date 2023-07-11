Almanya'daki müzik okuluna kabul edilen genç piyaniste vize engeli. Bu kötülüğe sebep olanlar mutlu musunuz?

Almanya’da müzik okuluna kabul edilen genç piyanist Güneş Tunçkıran vize başvurusu için randevu alamıyor. Uluslararası yarışmalardan derece alan genç piyanist eline geçen fırsatı vize sorunu yüzünden kaybetmek istemiyor.

Almanya'daki müzik okuluna kabul edilen genç piyaniste vize engeli. Bu kötülüğe sebep olanlar mutlu musunuz?

Çocuk yaşta öğrendiği piyanoda uluslararası yarışmalarda dereceler elde eden, Almanya'daki müzik okulundan kabul alan Güneş Tunçkıran, vize için randevu alamıyor.

Annesinin desteğiyle konservatuvar sınavlarına giren Tunçkıran, öğretmenlerin yönlendirmesiyle 2 yıl klarnet bölümünde eğitim aldı. Kendisini ifade edebildiği tek enstrüman olduğunu düşündüğü piyanodan kopamayan Tunçkıran, çalışmaya devam etti. Klarnet ile birlikte piyano sınavını da başarıyla tamamlayan Tunçkıran, piyano bölümüne geçiş yaptı. Bu sırada girdiği uluslararası yarışmalarda dereceler kazanan Tunçkıran, ünlü piyanistlerden Gülsin Onay'a da canlı performans sergiledi.

DHA'da yer alan habere göre, Tunçkıran, kısa zamanda elde ettiği başarıların ardından yaz okulu için başvuruda bulunduğu Almanya'daki müzik okulundan kabul aldı. 25 Temmuz'da başlayacak eğitim için Tunçkıran'a davetiye de gönderildi. Ancak henüz vize başvurusu için randevu dahi alamayan Tunçkıran, elindeki fırsatı bu yüzden kaybetmek istemiyor.

Piyanoya ilgisini anlatan Tunçkıran, "Piyano ile tanışmamda büyükbabamın çok katkısı oldu. O da bir piyanist ve bana piyanoyu o sevdirdi. 5-6 yaşlarımda piyanoya hep dokunuyor, çalmak istiyordum. O yaşlarımdan bu yana hep ilgimi çekiyordu. Büyükbabam da bu ilgimi fark etti ve bana öğretmeye başladı. İlk adımı onunla birlikte attım. Sonrasında çok düzenli eğitim alamadım ama kendim çalışmaya devam ettim" dedi.

Okul sürecinde yaşadıklarını anlatan Tunçkıran, "Odamda çalışırken annem gelip 'Konservatuar sınavı var. Girmek ister misin?' diye sordu. Ben daha konservatuarın ne demek olduğunu bile bilmiyordum. Müzikle ilgili bir şey olduğunu bildiğim için girip şansımı deneyeyim dedim. Yetenek sınavının ardından beni klarnet bölümüne uygun görüp kabul ettiler. 2 sene bu bölümde okuyup hem piyano hem klarnet çalışıp, asıl istediğim bölüm olan piyano bölümüne geçtim" diye konuştu.

Katıldığı uluslararası yarışmalarda dereceler elde eden Tunçkıran, "Herkes kendini bir şekilde ifade edebiliyor. Ben kendimi piyanoyla en iyi şekilde ifade edebiliyorum. Ben dünyaya ulaşmak istiyorum. Farklı ülkelerde konserler vermek istiyorum. Almanya'da başvurduğum yaz okuluna kabul aldım. Türkiye'deki vize sorununu bildikleri için okul tarafından davetiye gönderildi. Başvurum onaylandı, ücretler ödendi ancak şu an en büyük sorunum bu" dedi.

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