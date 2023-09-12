Almanya'dan gelen gurbetçi: Bakmayın bu yurt dışından gelenlere hepsi yalancılar. Helal olsun sana

Zaman zaman verdikleri demeçlerle gündem olan gurbetçilerden bazıları Türkiye ekonomisinin iyi olduğunu, bazıları ise kötü olduğunu ifade ediyor. Türkiye'de hayatın kolay olduğunu ve yaşamın ucuz olduğunu dile getiren vatandaşlar ise sosyal medya da sık sık gündem oluyor.

O gurbetçilere tepki gösteren bir gurbetçi yurt dışındaki hayatla Türkiye'deki hayatın kıyaslamasını yaptı. Gurbetçi vatandaş, "Bakmayın bu yurtdışından gelenlere. Hepsi yalancılar. Ciddi söylüyorum." dedi.

İşte yurt dışında yaşayan gurbetçinin sözleri:

"-Ben yurtdışında kalıyorum Almanya'da. Vatan haini diyorlar bize, solculara, CHP'lilere. Bahçeli ne dedi? 'Köprüden geçemiyorsan yüzerek geç' Ben geçebilirim. Benim Euro'm var.

-'Almanya battı' diyorlar.

-Ne batması abi? Bak sana bir şey söyleyeyim. En basiti. En büyük para birimi ne Türkiye'de?

-200 TL.

-200 TL'ye 1 kg peynir alabiliyor musun?

-Yok, yarım kg kıyma alabiliyoruz.

-Benim kazandığım günlük 160 Euro. En kral kıyma 8 Euro. Bakmayın bu yurtdışından gelenlere. Hepsi yalancılar. Ciddi söylüyorum. Etin en kralı 20 Euro. Yurt dışındakiler geliyor. Burada geliyorlar, bir Konya'ya gidiyorlar veya kasabada bir yerde kalıyorlar. Bir pazara gidip alışveriş yapıyorlar 'Aaa burası dört dörtlük!' %7- %8 enflasyon var. Bize de vurdu, yalan değil. Bugün evde et pişecek mi ya da kıymalı bir şey olacak mı diye hiç düşünmüyorum. Hiçbir sorun yaşamıyorum. İstediğimi yiyebiliyorum, istediğimi içebiliyorum. Çok zor durumdasınız. Gerçekten üzülüyorum."