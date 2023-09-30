Almanya 788 bin Türk işçisi alacak. Hani bizi kıskanıyorlardı?

Almanya Türk personel alımına kaldığı yerden devam ediyor. İş gücünü arttırmak amacıyla farklı ülkelerden personel alımlarına devam edilirken başvuru yapana aylık 50.000 Euro yani 144.000 TL ödeme yapılacağı belirtildi. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar ise başvuru detaylarını araştırmaya devam ediyor. İşte Almanya personel başvuru detayları…

ALMANYA'DAN YÜKSEK MAAŞLI PERSONEL ALIMI

Personel açığını kapatmak için farklı ülkeleri açılan Almanya Türkiye'den personel alımı yapmaya devam ediyor. Başvuru yapan 50.000 Euro maaş alacak. Şubat ayında 788.000 işçi açığı olduğunu tespit eden Almanya, Tıp, mühendislik, bilgisayar programcılığı, Finans sektörlerinde personel alımlarına devam ediyor. Senelik 50.000 Euro'ya kadar yükselen maaşlar ile farklı alanlarda da alım yapılmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'DEN GARSON İSTİYORLAR

Restoranlarda ihtiyaç olan işgücü için kolları sıvayan Almanya Türkiye'den garson talebinde bulunuyor. Senelik 30.000 Euro maaş ödemesi yapılırken işçi açığının 2030 senesine kadar 7 milyona çıkması bekleniyor. Giderek azalan Alman nüfusu ülke halkı için tehdit oluştururken %40 oranında personel açığı bulunduğu da belirtiliyor. Türklerin vize alması ile birlikte Almanya'da rahat bir şekilde çalıştığı görülürken güçlü sosyal programlarıyla da oldukça dikkat çekiyor.

Yaşam koşulları, çalışma şartları ve kültürel aktiviteleri dikkate alındığında Türklerden talep artarken Almanlar da maaş kısıtlaması yapmıyor. Özellikle Turizm, gastronomi, endüstriyel üretim ve inşaat sektöründe Türk çalışanlara ihtiyaç duyan Almanlar, Almancayı iyi derecede bilen Türkler arıyor. İlanların yayınlandığı siteleri takip ederek gerekli şartları sağlayan kişilerin başvuruda bulunabileceği belirtildi.

PERSONEL BAŞVURU DETAYLARI NELERDİR?

Personel başvuruları kapsamında 18 yaşının doldurulması, lise ya da üniversite mezunu olma şartı da isteniyor. Başvuruda bulunan pozisyon kapsamında deneyim şartı gözetilirken gitmek için gerekli olan belgelerin de tam olması gerekmektedir. Başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerektiği belirtilirken ortalama gelirinde 30.000 Euro ile 50.000 Euro arasında değişkenlik gösterdiği vurgulandı.

Bilgisayar programcılığı, makine mühendisliği, kontrol mühendisliği, elektrik mühendisliği, yazılım programcılığı gibi bölümlerden mezun olan vatandaşlar kolay bir şekilde iş imkanı yakalayabiliyor.