Almanya’nın dev bankasından TL tahmini. Rapor açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerine rağmen yaptığı faiz artışı Türk Lirası'yla ilgili olumlu yabancı raporların gelmesine neden oldu.

Deutsche Bank'tan Oliver Harvey, Christian Wietoska ve Yiğit Onay'ın hazırladığı 21 Mart raporunda Türk Lirası'nda uzun pozisyonda yeniden güven duyulduğu gözlendi.

Raporda bankanın 10 gün önce, TCMB rezervlerinde yaşanan baskı nedeniyle yaklaşan seçim ve enflasyonda yukarı yönlü sürpriz yaşanan bir ortamda uzun vadeli Türk lirası carry trade pozisyonlarında kâr alımı yaptığı, fakat TCMB'nin 500 baz puanlık faiz artışından sonra uzun pozisyonlara yeniden girme konusunda güvenin arttığı ifade edildi.

Yapılan son faiz artışının rezervler üzerindeki baskıları gevşeteceğini iddia eden Deutsche Bank, Türkiye'nin dezenflasyon hedeflerinin gitgide daha gerçekçi göründüğünü ifade etti. Bankanın raporunda cari dengenin daha iyi bir görünümde olduğu söylendi.

"RİSKLERE KARŞI TEYYAKKUZDAYIZ"

Banka uzun vadeli TL pozisyonlarına yeniden girmek için daha güvenli olduğunu ifade etse de seçimlerden sonra politik ekonomi tarafındaki risklerle ilgili de teyakkuzda kaldığını belirtti.

Türk Lirası'nda yeniden iyimser tarafa geçtiğini duyuran banka önümüzdeki aylarda toplam getiride önemli bir performans olabileceğini, içsel getirinin yüzde 10'a varabileceğini söyledi.