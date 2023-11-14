Almanya'nın farklı kültürlere sahip 16 eyaleti ve özellikleri

Orta Avrupa ülkesi olan Almanya'nın 16 eyaleti bulunuyor. Her eyalet, kendi içerisinde çok farklı kültürleri barındırıyor. İşte Almanya'nın eyaletleri...

Almanya'nın farklı kültürlere sahip 16 eyaleti ve özellikleri

Almanya veya resmî ismiyle Almanya Federal Cumhuriyeti, bir Orta Avrupa ülkesidir. Almanya'nın kuzeyinde Kuzey Denizi, Danimarka ve Baltık Denizi, doğusunda Polonya ve Çekya, güneyinde Avusturya ve İsviçre, batısında Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda bulunur.

Ekşişeyler'de yer alan habere göre, kendi içerisinde 16 eyalet barındıran Almanya'da, bu eyaletlerin her biri birbirinden kültür olarak ayrışır. İşte detayları...

1. Schleswig- Holstein: Schleswig-Holstein, Almanya'nın en kuzeydeki eyaletidir. Güneyde Hamburg eyaletinden, kuzeyde Danimarka'ya kadar uzanır ve Jutland Yarımadasının güney yarısını kaplar. Yüzölçümü 15.729 km'dir. Doğuda Baltık Denizi, batıda Kuzey Denizi, güneydoğuda da Mecklenburg-Vorpommern eyaleti ile çevrilidir. Bu eyalet, denizcilik kültürüne sahiptir. Wadden Denizi Ulusal Parkı gibi doğal güzelliklere ev sahipliği yapar.

lubeck.jpg

2. Hamburg: Hamburg, resmî adıyla Hür Hansa Şehri Hamburg, Almanya'nın ikinci büyük şehri olup kendi başına ayrı bir eyaleti oluşturur. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ndeki en büyük 6. metropoldür. Hamburg, liman şehri olarak önemlidir ve kültürel etkinliklerle doludur. Sahne sanatları, müzik ve gece hayatı öne çıkar.

hamburg-liman.jpg

3. Bremen: Bremen, Almanya'nın kuzeyinde bulunur. Bremen mızıkacıları eyaletin simgesidir. Ayrıca eyaletin futbol takımı olan Werder Bremen Alman 1.ligi Bundesliga'da boy göstermektedir. Bremen, tarihi bir şehir olup Grimm Masalları'ndaki "Bremen Mızıkacıları" hikayesine ev sahipliği yapar. Aynı zamanda Bremerhaven, Almanya'nın önemli liman şehridir.

bremen-aerial-view-9.jpg

4. Aşağı Saksonya (Niedersachsen): Eyaletin çeşitli bölgeleri farklı geleneklere sahiptir. Hannover, önemli bir sanayi merkezi ve ticaret şehri olduğu gibi emden tarihî bir liman şehridir.

hann-5866215-960-720.jpg

5. Kuzey Ren-Vestfalya (Nordrhein - Westfalen): Bu eyalet çeşitli kültürel gruplara ev sahipliği yapar. Köln ve Düsseldorf gibi şehirler karnaval kutlamaları ve modaya ilgi ile bilinir.

nrw-1024x512.png

6. Rheinland-Pfalz: bu eyalet üzüm bağları, tarihi kasabalar ve manastırlarla ünlüdür. Rhein Nehri'nin en romantik bölgesi bu eyalette bulunur. Koblenz gibi muhteşem turistik şehirlere sahiptir.

nordrhein-westfalen-rheinland-pfalz-compressor.jpg

7. Saarland: Saarland, Fransız etkileri taşır ve Fransız mutfağına sahiptir. Eyaletin dört bir yanında ormanlar ve doğal güzellikler bulunur.

aussicht-2-aufgepeppt.jpg

8. Baden - Württemberg: Swabian ve baden kültürlerini içerir. Burada geleneksel halk dansları ve müziği önemlidir.

baden-wurttemberg.jpg

9. Hessen: Frankfurt ve Wiesbaden gibi şehirler bu eyalette yer alır. Eyalet, finans ve ticaret merkezi olarak öne çıkar.

217553-hessen-germany.jpg

10. Thüringen: Thüringen, Bach, Goethe ve Luther gibi ünlü figürlere ev sahipliği yapar. Tarihi kaleleri ve kasabaları ziyaretçiler için caziptir.

thuringia-thuringen-germany.jpg

11. Saksonya (Sachsen): Bu eyalet, klasik müziğin merkezi olarak kabul edilir. Dresden ve Leipzig, kültürel etkinlikler ve tarihi mekanlarla doludur.

saksonya-da-gezilecek-yerler-rehberi.jpg

12. Bayern:

Bavyera, Almanya'nın güneydoğusunda bir eyalet. Yüzölçümü bakımından Almanya'nın en büyük eyaletidir. Başkenti Münih'tir. Diğer önemli kentleri ise Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Bamberg ve Würzburg'dur.

20220512-almanyanin-lokomotif-eyaleti-bavyera-bayern-47147-03117ae9576cae9b05a3.jpg

13. Brandenburg: Berlin'in çevresinde bulunur ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Sanssouci Sarayı gibi tarihi yerler bu eyalette bulunur.

photographingbrandenburggate-0344.jpg

14. Berlin: Berlin, sanat, kültür, tarih ve yaşam tarzı açısından çok çeşitli bir şehirdir. Birçok müze, galeri ve kültürel etkinlik burada bulunur.

museumsinsel-berlin-juli-2021-1-cropped.jpg

15. Mecklenburg - Vorpommern: Bu eyalet, Baltık Denizi kıyısında yer alır ve sahil bölgeleri, göller ve doğal güzellikleri ile ünlüdür.

mecklenburg-vorpommern-schloss-schwerin-timm-allrich-1600x1066.jpg

16. Saksonya Anhalt (Sachsen-Anhalt): Bu eyalet tarihi ve kültürel zenginliklere sahiptir. Wittenberg'de Martin Luther'in reformunun başladığı yer bulunur.

tdt-28092021-einheit-expo-roter-turm-halle.jpgHer bir eyaletin kendine özgü bir kültürel mirası, gelenekleri ve özellikleri vardır. bu farklılıklar, Almanya'nın çeşitli ve zengin kültürel dokusunu oluşturur.

Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Son Haberler
Dünyadan liderler Atatürk'e arkasını dönmezken Erdoğan'ın arkasını dönerek uzaklaşması... Gündem
Dünyadan liderler Atatürk'e arkasını dönmezken Erdoğan'ın arkasını dönerek uzaklaşması...
Kozmetik firmalarına ceza yağdı. Kartel kurdukları iddia edildi Ekonomi
Kozmetik firmalarına ceza yağdı. Kartel kurdukları iddia edildi
Selahaddin Eyyubi kimdir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetti mi? Gündem
Selahaddin Eyyubi kimdir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetti mi?
TBMM Başkanı Kurtulmuş Akşener’i ziyaret etti Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş Akşener’i ziyaret etti
Çocukların kereviz yemesini sağlayacak nefis bir portakallı kereviz tarifi Yemek Tarifleri
Çocukların kereviz yemesini sağlayacak nefis bir portakallı kereviz tarifi
Sinan Engin Burak Yılmaz'a sert çıktı: Senin Beşiktaşlılığın bundan mı ibaret? Spor
Sinan Engin Burak Yılmaz'a sert çıktı: Senin Beşiktaşlılığın bundan mı ibaret?
Nepal TikTok'u yasakladı Dünya
Nepal TikTok'u yasakladı