İkinci Dünya Savaşı'nda ABD’nin yanında yer alan Kızıldereli Kabile kim? Ekşi Şeyler'deki detay ortaya çıktı

Eksiseyler.com'da Kızıldreli Iroquois kabilesi gündem oldu. 1917'de İroquois Kabilesi Almanya'ya savaş ilan etmiş ve ikinci dünya savaşı başladığında hâlâ barış sağlanmamıştı.

1917'de Avrupa'da turnede olan bir sirkte görevli 16 Kızılderili Almanlar tarafından gözaltına alınmış. Bu 16 Kızıldereli tutuklulukları sırasında kötü muamele görmüşler.

İroquoiler diğer kabilelerle birlikte yeniden savaşmaya hazırdı. Kızılderililerin askere alınma sayısı 1942'de 7.500'den 1945 yazında 22.000'e çıkmıştı.

Kızılderililerin ikinci dünya savaşında ABD ordusundaki rolleri ekonomik durumlarıyla olduğu kadar geçmişte Almanlara açtıkları bir savaşla da alakalıydı.

1930'larda Alman hükümeti Kızılderili kabilelerini kendi saflarına çekmeye çalıştı. Yerli Amerikan dillerini öğrenmek için araştırmacı gibi davranan ajanlar bile gönderdiler. Hatta Gamalı haç sembolünü Kızılderili sembolleriyle ilişkilendirmeye bile çalıştılar. Fakat bu plan ters tepti. Kızılderililer kandırıldıklarını hissettiler ve kullanılmaktan hoşlanmadılar. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı mücadeleye katılmaya bu kadar hazır olmalarının nedenlerinden biri de Nazilerin kendilerini kandırarak kullanmak istemeleriydi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Kızılderili nüfusunun neredeyse %10'u (yaklaşık 44.000) hiç düşünmeden savaşa katılmıştı. savaşa katılan hiçbir etnik grup, kişi başına Kızılderililerden daha önemli bir katkı sağlamamıştır.

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Öte yandan Kızılderelilerin para kazanma ya da iyi bir iş bulma şansları pek yoktu ve ortalama gelirleri ülkedeki çoğu insandan çok daha düşüktü. 1939'da bir Kızılderili yılda yaklaşık 500 dolar kazanırken, diğer Amerikalılar ortalama 2.300 dolar kazanıyordu.

Kızılderilelerin İkinci Dünya Savaşı'na yönelik eğitimleri sırasında olağanüstü beceriler de gösterdiler. Mükemmel fiziksel koordinasyonları onlara diğer askerlerin saygısını kazandırmış ve zorlu savaşçılar olarak itibarlarını pekiştirmişti.

Sadece fiziksel özellikleri değil kabile dilleri sayesinde de İkinci Dünya Savaşı'nda çok önemli bir rol oynadılar. Bu diller yabancılar için anlaşılmazdı ve bu da onları gizli savaş iletişimleri için mükemmel kılıyordu. Ordu, savaştan sonra ün kazanacak olan "kod konuşmacıları" grubu için çeşitli kabilelerden üyeler topladı. kod konuşmacıları gizlilik yemini ettiler ve işleriyle ilgili herhangi bir bilgiyi aileleriyle bile paylaşmaları yasaklandı.

Savaşın sonunda Kızılderili askerler en az 71 hava madalyası, 34 seçkin uçan haç, 51 gümüş yıldız, 47 bronz yıldız ve beş onur madalyası da dahil olmak üzere çok sayıda madalya kazanmışlardı.