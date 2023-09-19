Almanya'nın patronu Nagelsmann oluyor. Kuntz umduğunu bulamadı

Alman Milli Takımının Japonya'ya yenilmesinin ardından teknik direktör Flick ile yolları ayıran Alman Futbol Federasyonu, Julian Nagelsmann ile anlaşmaya yakın.

Almanya'nın patronu Nagelsmann oluyor. Kuntz umduğunu bulamadı

Bayern'den ani ayrılışından altı ay sonra 36 yaşındaki Nagelsmann Alman tarihinin en genç ikinci milli teknik direktörü olmaya hazırlanıyor ve on aylık bir yolculuğun hedefi olarak 2024'te evinde oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın sorumluluğunu üstlenecek.

"Bild" ve "Kicker" gazetelerinin haberlerine göre halihazırda bir anlaşmaya varıldı ve yakında Nagelsmann'ın yeni teknik direktör olduğu resmen açıklanacak.


Alman Futbol Federasyonu, Başkan Bernd Neuendorf ile spor direktörü Rudi Völler'in Nagelsmann ile yaptığı ilk kişisel görüşmeye atıfta bulunarak temkinli bir şekilde şunu duyurdu: "İyi görüşmeler içerisindeyiz. Bunlar önümüzdeki günlerde de devam edecek."

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