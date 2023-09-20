Büyükekşi'nin Milli Takımın başına getirmek istediği Türk hocanın ismi belli oldu

Stefan Kuntz'la yolların ayırması sonrası TFF'nin gündemindeki sürpriz isim de ortaya çıktı.

Büyükekşi'nin Milli Takımın başına getirmek istediği Türk hocanın ismi belli oldu

Başkan Mehmet Büyükekşi ile A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin'in teknik heyette olması konusunda görüş birliğine vardı. Ancak genç çalıştırıcı bu teklife sıcak bakmıyor.

Ajansspor'da yer alan habere göre; TFF yetkililerin ilk teması kurduğu Nuri Şahin, Antalyaspor'dan ayrılmak istemediğini bildirerek, teklifi reddetti.

30 GALİBİYET

Nuri Şahin, 3. sezonunu geçirdiği Antalyaspor'da 78 maça çıktı. Genç çalıştırıcı bu karşılaşmalarda 30 galibiyet, 20 beraberlik ve 28 mağlubiyet yaşayarak 1.41'lik puan ortalaması tutturdu.

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