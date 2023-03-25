Almanya'yı büyük grev dalgası vuracak

Almanya'da kamu hizmeti sendikası ver.di ve demiryolları ve nakliye sendikası EVG, ülke çapında greve hazırlanıyor. Toplu iş görüşmelerinde sonuç alamayan sendikalar, 27 Mart Pazartesi günü pek çok kentteki yerel toplu taşıma araçları, limanlar, su ve karayol nakliye şirketleri ile Deutsche Bahn bünyesindeki otobüs şirketlerinin yanı sıra banliyö trenleri ve uzun mesafe hizmetlerinde grev yapacaklar.

Grev, sendikaların çalışanlar için işverenden enflasyonun üzerinde bir zam talep etmesi nedeniyle gerçekleşecek.

Havaalanlarında da grev yapılması planlanıyor. Grevin son 30 yılın en kapsamlı grevi olduğu belirtiliyor.

Birgün'ün haberine göre; Almanya'da kamu hizmet sendikası ver.di ve EVG, son 30 yılın en kapsamlı grevine hazırlanıyor. Toplu iş görüşmelerinde sonuç alamayan Alman Sendikalar Birliği (DGB) üyesi, kamu hizmet sendikası ver.di ile demiryolları ve nakliye sendikası EVG, 27 Mart Pazartesi günü ülke çapında greve gidileceğini duyurdu.

Ver.di ve EVG, Aşağı Saksonya, Baden-Württemberg, Bavyera, Bremen, Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya ile Saksonya'daki yerel toplu taşıma araçları, bazı yerel limanlar, su ve karayol nakliye şirketlerinin yanı sıra Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) bünyesindeki otobüs şirketlerininin yanı sıra Transdev, AKN, Erfurter Bahn, Osthannoversche Eisenbahnen, erixx, vlexx, eurobahn ve banliyö trenleri çalışanlarına grev çağrısı yaptı. Deutsche Bahn, sendikaların grev kararına ek olarak 27 Mart'ta uzun mesafe hizmetlerinin de yapılmayacağını açıkladı.

Sendikalar Münih, Nürnberg, Stuttgart, Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund, Hamburg, Frankfurt Main ve Leipzig havaalanlarında da grevler kararı aldı.

Üçüncü toplu iş görüşmeleri öncesinde sendikaların ülke genelinde aldıkları grev kararı, havaalanları, kamu kuruluşları, yerel toplu taşıma ve nakliye hizmetlerinde ciddi kesintiler yaşanması ve işverene büyük baskı anlamına geliyor.

İŞVERENDEN İKİ YILDA TOPLAM YÜZDE BEŞ TEKLİF

EVG, 50 demiryolu ve otobüs şirketinde çalışan yaklaşık 230 bin çalışan için müzakere yürütüyor. Sendika yüzde 12 ücret artışı ya da ayda en az 650 avro daha fazla ücret talep ediyor. EVG greviyle şu anda müzakere halinde olduğu tüm şirketleri hedefledi. Demiryolu şirketlerinin çalışanlarına henüz bir teklif yapmadığı öğrenildi.

Ver.di ise federal ve yerel kamu hizmetleri, federal makamlar, şehirlerin belediye idarelerinin ofislerinde, kreşler, kara ve su nakliye idarelerinde, bankalar, yerel toplu taşıma idarelerindeki yaklaşık 2,5 milyon çalışan için yüzde 10,5 zam veya en az 500 Avro daha fazla para talep ediyor. İşveren ise son görüşmelerde iki kademede ücretlere yüzde beş zam ile bir sefere mahsus 2 bin 500 Avro para teklifi yapmıştı. İşveren teklifinin enflasyon artışını dahi karşılamadığını savunan Ver.di, "Üyelerimiz daha fazla para, saygı ve yaptıkları işin görülmesi için grev yapıyor. Onlar sadece korona döneminde mağazayı çalışır halde tutmak için çok çalışmadılar. Daha önce ve hatta şimdi bile, iş her yerde yoğunlaştı. Sadece birkaç örnek vermek gerekirse, rekor miktarda koli, çevrimiçi perakendede rekor satış, hastanelerde ve sağlık sektöründe rekor iş hacmi var. Çok örgütlü sektörlerde iş baskısı her zaman yüksektir, ancak son yıllarda bunun karşılığı çalışanlara daha fazla para olduğu söylenemez" açıklamasını yaptı.