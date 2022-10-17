Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencilerinden 20 bin liralık malzeme istedi. Almayana ceza ödevi

Evrensel’de yer alan habere göre, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencileri için 20 bin liraya varan malzeme masrafı söz konusu.

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden istenen malzemelerden ikisi olan aeratör ve anguldurva diş dokularını aşındırmaya ve kesmeye yarıyor. Bu iki aracın fiyatlandırması dolar üzerinden yapılıyor ve TL değer kaybettikçe öğrencilere kesilen fatura da o kadar büyüyor. Üniversite kliniğine uygun marka araç alınmasını talep eden fakültenin öğrencilerle paylaştığı katalogdaki set fiyatları 13 bin 600 lira ile 18 bin 400 lira arasında değişiyor.

MALZEMEYİ ALMAYANA CEZA ÖDEVİ VERİLECEK

Fiyatlara tepki gösteren bir öğrenci “Burası devlet üniversitesi, ücretsiz eğitim almak için geldik. Hepimiz öğrenciyiz ve kimse gözünü kapatıp kolayca 20 bin liraya yakın miktarda parayı veremez. Buna rağmen malzeme listesini verip ertesi güne kadar temin etmeyenlere ceza ödevi verileceği söyleniyor” dedi. Malzemeleri alamayan bazı öğrenciler de ikinci el pazarına yönelmiş. Bu öğrencilerden biri “İkinci el alarak daha ucuza getirmeye çalıştım ama bu fiyat da beni zorladı tabii. Bozuldukça çıkarıp 3 bin 500 lira veremem. Geçen sene bursum vardı, bu sene o da yok” diye şikayetini dile getirdi.

'15-20 BİN LİRAYI BULMAMIZ BEKLENİYOR'

Öğrenciler aeratör ve anguldurvayı pratik sınavlarında kullanıyor. Yani sınıfı geçmek için her öğrencide bir aeratör ve anguldurva olması şart. “Sözde parasız eğitim alıyoruz fakat mezun olmamız için 15-20 bin liralık araçlar almamız gerekiyor” diyen öğrenci yıl içine yayılan diğer masraflardan da şikayetçi:

“Sadece sene başlarken bile 1000 lirayı aşkın malzeme alıyoruz. Yıl içinde bu malzemeler bittikçe tekrar almamız gerekiyor.”

Başka bir öğrenci ise “Yaptığımız onca masrafa karşın maddi destek bulamıyoruz. Üçüncü sınıftan itibaren hastanede çalışıyor olmamıza rağmen ancak son sınıfta asgari ücret bağlanıyor” diyerek maruz kaldıkları emek sömürüsüne tepki gösterdi.