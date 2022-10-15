Özel yurda haciz geldi. Kız öğrenciler kapı dışarı edildi. Okula gidemiyorlar

İstanbul Beykoz’da Paşabahçe Bahçeli Kahve Kız Öğrenci Yurdu’na haciz geldi. GELDUR Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin işlettiği yurda, borçları nedeniyle 10 Ekim’de icra memurları geldi. İcra memurları yurttaki eşyaların bir kısmını götürürken yurdun tamamen boşaltılması için yetkililere dört gün süre verdi.

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre, dün, verilen süre dolarken öğrenciler de eşyalarını topladı. Ancak öğrenciler barınma sorununun ortaya çıkmasından dolayı mağdur oldu.

Öğrenciler eğitim hayatlarının olumsuz etkilendiğini ve öte yandan yüksek kiralar nedeniyle ev bulamadıklarını söyledi.

“OKULA GİDEMİYORUZ, SINAVLAR BAŞLAYACAK”

Yurtta kalan öğrencilerden Ada Kara, “Şu anda dönem ortası, herkes yerine yerleşti. Ben buraya bu yıl geldim. Benim İstanbul’da yanında kalabileceğim bir yakınım yok. Tek başıma ne yapacağım? 1+1 eve arkadaşımla birlikte 8 bin TL veriyorum. Maddi olarak ailelerimiz de zorlanmaya başladı” diye konuştu.

Başka bir öğrenci ise “Ben bir haftadır okula gidemiyorum. Yakında sınavlarım başlayacak. Nerede kaldığımız kimsenin umurunda değil. Eğitim hayatımız da olumsuz etkilendi. İstanbul’a okumaya geldik ancak okuyamıyoruz. Her şeyi toplayıp memleketime dönmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“BORÇ ÖDENDİ SORUN YOK DEDİLER”

Öğrencilerden Selin K., “Temmuz ayında icra memurları sayım yapmak ve eşyaları listelemek için geldi. O dönemde sorduğumuzda ‘Borç ödendi sorun yok’ dediler. Önemli bir sınavımızın olduğu gün hem yurttaki sorunlarımızla uğraştık hem de sınava gitti. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

VELİLER DE İSYAN ETTİ

Velilerden Tekin Solhan ise “Temmuz ayının başında buraya icra geliyor ve haciz sürecini başlatıyorlar. Ancak tatil döneminde öğrenciler burada olmadığı için hiçbir öğrencinin bilgisi olmamış. Burası icralık olduğu halde buraya yeni dönem için de öğrenci kaydı almışlar. Memurlar geldi dolapları yatakları götürdü. Şirket sahibi paraları geri ödeyecek dediler. İmza yetkisi olmayan kişilere belge imzalatmışlar. Depozitoları veriyorlar ancak bu ayın kiralarını geri ödemiyorlar. Öğrenciler şu anda perişan halde yer arıyor. Bugün de burayı tamamen boşaltmamız isteniyor. 11 bin TL’ye ev tutmak zorunda kaldık” dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen GELDUR’un avukatı da “İstanbul Varlık Yönetim Şirketi borçlularından alacaklarını tahsil ediyor. Buraya da haciz gönderdiler” dedi.