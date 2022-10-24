Küçükçekmece'de üniversite binası çöktü. AFAD ekipleri olay yerine gitti

Küçükçekmece'de, bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesi sonucu, bitişiğindeki özel üniversitenin 3 katlı binası da çöktü, üniversitenin ana binasında da büyük hasar oluştu.

Sefaköy'de Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir konut şantiyesinde, zemini güçlendirmek için uygulanan fora kazıkları patlarken çökme yaşandı.

Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki özel İstanbul Arel Üniversitesi'nin 3 katlı binası da çöktü. Üniversitenin ana binasının bir köşesinde de büyük hasar meydana geldi.

Binalar daha önce tedbir amaçlı boşaltıldığı için herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin, şantiye sahası çevresindeki diğer bina ve apartmanlarda herhangi bir etkilenme olup olmadığına yönelik incelemeleri sürüyor.

Şantiye sahasında akşam saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle bitişiğindeki özel üniversite binası tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

1 ÖĞRENCİ YURDU VE 6 BİNA BOŞALTILDI

Belediye ekiplerinin incelemeleri sonucunda çevrede bulunan binalarda inceleme yapan ekipler, 6 bina, 128 daire ve bir öğrenci yurdunu tedbir amacıyla tahliye etti. Çöken üniversite binasının karşısında oturduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Kaan Enes Yıldız, “Akşam saatlerinde evdeydik, bir anda bir ses geldi.

Deprem oluyor sandık. Herkes balkona üşüştü. Dışarı baktık. Burada bir telaş vardı. Burada restoran var. İlk oradan insanlar çıkmış fark edip. İnşaat tarafından koşup alanı boşaltın, dediler. Bayağı bir sarsıldık, çok yakındık. İnşaat uzun süredir var. Biz bu inşaatın seslerini sürekli duyuyorduk. Yakın çevrede oturanlar tarafından çok uyarılar olmuş. Ama bir şey olmadı. Otobüsler geldi. Üç otel ayarlanmış, insanları oraya götürdüler. Bizim evimiz tahliye olmadı ama çatırtı sesleri geliyor. Hala sesler geliyor.” diye konuştu. (AA/İHA)