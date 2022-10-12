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  • Erdoğan gençlerin daha iyi yaşam isteğini 'süfli' bulmuştu, öğrenciler için askıda bilet uygulaması başladı

Erdoğan gençlerin daha iyi yaşam isteğini 'süfli' bulmuştu, öğrenciler için askıda bilet uygulaması başladı

Türkiye’de yaşanan derin ekonomik kriz sonrası Batman Üniversitesi, askıda otobüs bileti uygulaması başlattı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 12:44
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Öğrenciler için askıda bilet uygulaması başladı: Erdoğan gençlerin daha iyi yaşam isteğini 'süfli' bulmuştu

Erdoğan gençlerin daha iyi yaşam isteğini 'süfli' bulmuştu, öğrenciler için askıda bilet uygulaması başladı
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Batman Üniversitesi Koruma ve Geliştirme Vakfı aracılığıyla hayata geçirilen uygulamayla, hem ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım ücreti desteği sağlanması hem de öğrencilerin derslere katılımlarının, kütüphane ve laboratuvar kullanımlarının artırılması amaçlanıyor.

İHA’da yer alan haberde, askıda otobüs bileti uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Üniversite Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğrencilerin derslerine odaklanmalarını engelleyecek her türlü olumsuzluğu minimize etmeye gayret ettiklerini söyledi.

ASKIDA YEMEK UYGULAMASI DA VAR
Askıda yemek uygulaması sayesinde öğrencilerin kampüsü daha aktif kullandıklarını kaydeden Rektör Demir, uygulamanın öğrencilerin derse katılım, kütüphane ve laboratuvar imkânlarından yararlanma oranlarını artırarak başarı düzeyinde ciddi bir yükselme sağladığının altını çizdi.

Batman Üniversitesi Koruma ve Geliştirme Vakfının yeni kurulduğunu ve ilk icraatını da öğrencilerin yararına olan bir uygulamadan yana kullandığını belirten Rektör Demir, askıda yemek uygulamasıyla yakalanan başarı ivmesinin askıda otobüs bileti uygulamasıyla artarak devam edeceğine inandığını vurguladı.

REKTÖR'DEN TEŞEKKÜR
Öğrencilerin yararına olabilecek projeleri somutlaştırmak ve hayata geçirmek için gerekli girişimlerde bulunmaktan imtina etmeyeceklerini söyleyen Rektör Demir, askıda bilet uygulamasına aracılık eden Batman Üniversitesi Koruma ve Geliştirme Vakfının yöneticilerine, üyelerine ve bağışçılarına göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Batman Üniversitesi Koruma ve Geliştirme Vakfı aracılığıyla Batı Raman Kampüsünde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım desteğinin sağlanabilmesi için başvuru formunun 23 Ekim tarihine kadar doldurulması gerektiği kaydedildi.

ERDOĞAN’A GÖRE DAHA İYİ BİR YAŞAM İSTEMEK, SÜFLİ (AŞAĞILIK) BİR HEVES!
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimz günlerde Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşmuştu Burada yaptığı açıklamada, yurt dışına göç edenleri ve göç etmek isteyenleri de hedef alan Erdoğan, "Sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli (adi, aşağılık, bayağı) heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum." dedi.

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Cebindeki tlf nu çıkart
12.10.2022 13:24
Çıkart cebindeki telefonu diyen dayılar nasılsınız?  
 
Batandaş
12.10.2022 12:55
Sanki millete bu hayatı zindan edelim diye ekonomi programları var bunda da gayet başarılılar  
 
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