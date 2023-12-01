Alnını karışlamak deyimi ne anlama geliyor?

Alnını karışlamak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir işin yapılmasının kişiye büyük zorluklar çıkarabileceğini ve altından kalkmanın zor olacağını anlatmak amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Kişi için kullanılan 'alnını karışlamak' deyimiyle ise bir kişinin hafife alındığı anlamını taşır.

Meydan okuma olarak da tanımlanan bu durum, bir olay karşısında başarılı olmak isteyen kişinin herkesi karşısına alabileceği anlamına gelir.

Tehdit anlamında da kullanılır.

ALNINI KARIŞLAMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

1- Beni bu evden çıkartacak olanını alnını karışlarım! (Tehdit)

2- Bu dosyaları iki günde hazırlayan personelin alnını karışlarım. (Küçümseme)

3- Benden daha güzel şiir okuyanının alnını karışlarım. (Meydan okuma)