Kılıçdaroğlu ‘kul hakkı nedir’ diye sordu ve yanıtladı: Bu sene yaklaşık 526 milyar TL faiz ödeyecekler...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kul hakkı nedir?" diye sorarak, sorusunu bu yıl ödenecek faiz miktarı üzerinden yanıtladı.

Kılıçdaroğlu ‘kul hakkı nedir’ diye sordu ve yanıtladı: Bu sene yaklaşık 526 milyar TL faiz ödeyecekler...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Paylaşımına "Kul hakkı nedir?" diye sorarak başlayan Kılıçdaroğlu, sorusunu bu yıl ödenecek faiz üzerinden cevapladı.

“TEFECİLERİN ELİNDELER”

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sene yaklaşık 526 milyar TL faiz ödeyecekler, Kur Korumalı Mevduat için de yaklaşık 200 milyar TL. Toplamda 726 milyar TL. Bugünkü kurdan yaklaşık 40 milyar Dolar eder. İşte kul hakkı budur. Tefecilerin elindeler! Biz yatırım diyoruz, elbette şok geçirirler…”

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