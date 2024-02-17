Alper Gezeravcı uzaydan İstanbul'un fotoğrafını çekti. 'Gözlerimi dolduran bir andı' diyerek paylaştı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün kaldı.
Gezeravcı, 13 deney gerçekleştirdikten sonra 9 Şubat'ta Dünya'ya döndü. Astronot Gezeravcı sosyal medya hesabından uzaydan çektiği İstanbul görüntüsünü paylaştı
X hesabından paylaşan Gezeravcı "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek. Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı" ifadelerini de kullandı.
İŞTE İSTANBUL’UN UZAYDAN GÖRÜNTÜSÜ:
ERDOĞAN'LA HEDİYELEŞMİŞLERDİ
Gezeravcı ve ailesini Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’dan Ankara’ya geldiğinde Esenboğa Havalimanı’nda düzenlenen törenle karşıladı.
Erdoğan Gezeravcı’ya saat hediye ederken Gezeravcı ise uzayda yanında taşıdığı Türk bayrağı ve “Türkiye’nin ilk insanlı uzay görevi” yazılı peçiyi Erdoğan’a verdi.
Astronot Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine de atanmıştı.
Uzaydan geri dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan çektiği İstanbul görüntüsünü paylaştı.