Alperen Şengün fırtına gibi başladı! Bıraktığı yerden devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alperen Şengün fırtına gibi başladı! Bıraktığı yerden devam ediyor

NBA'de Houston Rockets, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Atlanta Hawks'ı mağlup etti. Mücadeleye milli oyuncumuz Alperen Şengün damga vurdu.

NBA’de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Atlanta Hawks’ı konuk eden Houston Rockets parkeden122-113’lük galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun serbest kalma bedeli ortaya çıktı! Tarihe geçecek: Türk futbolunda böyle bir rakam yokGalatasaray'da Wilfried Singo'nun serbest kalma bedeli ortaya çıktı! Tarihe geçecek: Türk futbolunda böyle bir rakam yok

o.jpeg

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan olay Galatasaray iddiası! Sosyal medya yıkıldıİbrahim Hacıosmanoğlu'ndan olay Galatasaray iddiası! Sosyal medya yıkıldı

ALPEREN ŞENGÜN MAÇIN EN SKORER OYUNCUSU OLDU

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Atlanta karşısında 17 dakika sahada kalırken maçı 19 sayı, 6 asist ve 5 ribauntla tamamladı ve mücadelenin en skorer ismi olmayı başardı. Houston’da JD Davison 17, Amen Thompson 11 sayı kaydetti. Atlanta’da ise Nickeil Alexander-Walker 13, Onyeka Okongwu ve Jalen Johnson 11'er sayıyla oynadı.

Galatasaray Liverpool'u karıştırdı!Galatasaray Liverpool'u karıştırdı!

Kayserispor Markus Gisdol ile yollarını ayırdı!Kayserispor Markus Gisdol ile yollarını ayırdı!

Mehmet Demirkol'dan Sergen Yalçın'a zehir zemberek sözler!Mehmet Demirkol'dan Sergen Yalçın'a zehir zemberek sözler!

Arda Turan'ı havalara uçuracak ihtimal!Arda Turan'ı havalara uçuracak ihtimal!

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri aranıyor!Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri aranıyor!

Son Haberler
AKP’nin kalesinde bir yılda dördüncü zam geldi: Vatandaşlar isyan etti
AKP’nin kalesinde bir yılda dördüncü zam geldi: Vatandaşlar isyan etti
Denizli’de korkunç kaza! Çöp kamyonu kadını metrelerce sürükledi
Denizli’de korkunç kaza! Çöp kamyonu kadını metrelerce sürükledi
Trabzon’dan sonra Artvin! Hopa-Arhavi açıklarında insansız deniz aracı
Trabzon’dan sonra Artvin! Hopa-Arhavi açıklarında insansız deniz aracı
Ali Yerlikaya yeni dönemi anlattı: Cezalar, ehliyet iptalleri, zorunlu psikiyatri
Ali Yerlikaya yeni dönemi anlattı: Cezalar, ehliyet iptalleri, zorunlu psikiyatri
Alperen Şengün fırtına gibi başladı! Bıraktığı yerden devam ediyor
Alperen Şengün fırtına gibi başladı! Bıraktığı yerden devam ediyor