Alperen Şengün fırtına gibi başladı! Bıraktığı yerden devam ediyor

NBA’de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Atlanta Hawks’ı konuk eden Houston Rockets parkeden122-113’lük galibiyetle ayrıldı.

ALPEREN ŞENGÜN MAÇIN EN SKORER OYUNCUSU OLDU

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Atlanta karşısında 17 dakika sahada kalırken maçı 19 sayı, 6 asist ve 5 ribauntla tamamladı ve mücadelenin en skorer ismi olmayı başardı. Houston’da JD Davison 17, Amen Thompson 11 sayı kaydetti. Atlanta’da ise Nickeil Alexander-Walker 13, Onyeka Okongwu ve Jalen Johnson 11'er sayıyla oynadı.

