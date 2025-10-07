Arda Turan'ı havalara uçuracak ihtimal!

Ukrayna Premier Ligi'nde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Shakhtar Donetsk'in şampiyonluk ihtimali ortaya çıktı. Football Meets Data'nın simülasyonuna göre, Shakhtar Donetsk açık ara şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildi.

Shakhtar Donetsk'in şampiyonluk ihtimali yüzde 79 olarak gösterildi. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi, simülasyona göre şampiyonluğun ağır favorisi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan olay Galatasaray iddiası! Sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri aranıyor!

Geçen senin şampiyonu Dinamo Kiev'in şampiyonluk oranı ise yüzde 19.5 oldu. 8. haftanın sonu itibarıyla Dinamo Kiev, 17 puanla Shakhtar Donetsk'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Amedspor'a kadın başkan adayı! Tam 300 milyon lirayla geliyor

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez Sadettin Saran'a mektup yazdı! Tüm takıma yaylım ateşinde bulundu

2006 Dünya Kupası'na damga vurmuştu! Dünyaca ünlü golcü çocuk istismarından gözaltına alındı

Altay Bayındır olay oldu! Bütün İngiltere onu konuşuyor: Öyle bir şey yaptı ki...

Kenan Yıldız imzayı resmen atıyor! Büyük ters köşe