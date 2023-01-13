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Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor

Fenerbahçeli taraftarların sık sık protesto ettiği kaleci Altay Bayındır'ın İtalya Serie A devinin listesinde olduğu ortaya çıktı

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 07:20
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Altay Bayındır İtalyan devininin transfer listesinde

Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
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Fenerbahçe'de taraftarların bu sezon sık sık protesto ettiği kaleci Altay Bayındır'ın İtalya Serie A takımlarından Inter'in transfer listesinde olduğu ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde Inter sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve futbolu bırakabileceği belirtilen 38 yaşındaki Handanovic'in yerine yeni bir kaleci almak için arayışa geçti.

Hazırlanan kaleci listesinde Altay Bayındır'ın da bulunduğu ifade edildi.

24 yaşındaki Altay'ın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle transferde ön plana alındığı vurgulandı.

Sarı lacivertli taraftarlar son Galatasaray maçında da Altay Bayındır'ı protesto etmişlerdi.

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