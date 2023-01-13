Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor

Fenerbahçe'de taraftarların bu sezon sık sık protesto ettiği kaleci Altay Bayındır'ın İtalya Serie A takımlarından Inter'in transfer listesinde olduğu ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde Inter sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve futbolu bırakabileceği belirtilen 38 yaşındaki Handanovic'in yerine yeni bir kaleci almak için arayışa geçti.

Hazırlanan kaleci listesinde Altay Bayındır'ın da bulunduğu ifade edildi.

24 yaşındaki Altay'ın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle transferde ön plana alındığı vurgulandı.

Sarı lacivertli taraftarlar son Galatasaray maçında da Altay Bayındır'ı protesto etmişlerdi.