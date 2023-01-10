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Altay Bayındır'ın dramı. Derbiden sonra neler yaşadığı ortaya çıktı

Fenerbahçe taraftarı Altay Bayındır'a Galatasaray maçında büyük tepki gösterdi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 13:46
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Derbiden sonra neler yaşadığı ortaya çıktı. Altay Bayındır'ın dramı

Altay Bayındır'ın dramı. Derbiden sonra neler yaşadığı ortaya çıktı
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Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. 

Sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır'a taraftarlar büyük tepki gösterdi. Yenilen goller taraftarları sinirlendirdi.

Maçta Altay'a atılan her top taraftarlar tarafından ıslıklandı. 

Altay Bayındır adeta hayata küstü. Tesislerde ağzının bıçak açmadığı ve kimseyle konuşmadığı öğrenildi.

2019'da Fenerbahçe'ye transfer olan ve 129 maça çıkan Türkiye'nin en iyi 2 kalecisinden biri olarak gösterilen Altay, pek çok maçta da Fenerbahçe'yi kurtarmıştı.

Bu sezona kadar el üstünde tutulan Altay'ı en çok taraftarların bu yaklaşımına üzüldüğü ve adeta hayata küstüğü belirtildi.

BAŞKAN ALİ KOÇ CEVAP VERMEDİ
Altay Bayındır'a yapılan protestolar Başkan Ali Koç'u da kızdırdı. Derbi maçı sonrası üzgün olduğu görülen Ali Koç, Altay ile ilgili sorulara 'Bu konuda sonra konuşacağım' demekle yetindi. 
Koç'un Altay ile bir görüşme yapacağı, daha sonra da açıklamada bulunacağı belirtildi.

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