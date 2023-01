Altay Bayındır şampiyonluğa odaklandı

Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Altay Bayındır açıklamalarda bulundu. Yeni yılla ilgili beklentilerini aktaran Altay, "Yıllardır mücadele ediyoruz. Uzun süredir hasret duyduğumuz bir durum söz konusu. Yeni yılla ilgili tek beklentim bu." diye konuştu.

Sezonun şu ana kadarki sürecini değerlendiren kaleci, "Çok güzel bir birliktelik oluştu, özellikle bu sene. Benim 4. yılım ama bu sene daha farklı, pozitif anlamda daha iyi bir hava var. Herkes neşeli, herkes ne zaman güleceğini, ne zaman ciddi olacağını ayırt ediyor. Çok iyi bir hocamız, teknik kadromuz var. Dolayısıyla onlar saha içinde bize çok şey katıyor. Bizler de bunları sahaya yansıttığımız zaman güzel sonuçlar alıyoruz. Lige en erken biz başladık. Avrupa maçlarımız, sürekli yolculuklarımız... İster istemez yorgunluklar üst üste binmişti. Dünya Kupası bize de iyi geldi. Ama çalışmalarımıza devam ettik. İnşallah bu güzel gidişat devam eder. Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz. 100. yılda da şampiyonluk en çok bize yakışır" ifadelerine yer verdi. Altay, teknik direktör Jorge Jesus'un takıma olumlu hava kattığını dile getirerek, "Negatif hiçbir şeyimiz yok. Ne zaman gülünmesi gerekiyor, ne zaman neşeli olunması gerekiyor, ne zaman dersine ciddi bir şekilde çalışman gerekiyor, bunların ayrımını çok güzel yapıyor. Bizler de buna uyum sağladığımız zaman her zaman sonuç alıyoruz. Bu, çok önemli bir nüans. Hocamız bunu sağlıyor. Toplantılarda ciddi ne gerekiyorsa konuşuyoruz, arada ufak bir gülme esi de veriliyor. O da oyuncular için güzel oluyor. Her gün toplantı yapıyor, birçok şeyi konuşuyoruz. Saha içinde de aynı şekilde hocamız bize birçok şeyi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

BAZEN OLUMSUZLUKLAR NORMAL

Taraftarların desteği ve zaman zaman yaşanan olumsuzluklara da değinen Altay, "Teknik-taktik anlamındaki davranışlar dışında yüreğimizi, hissettiklerimizi içten dört dörtlük bir enerji olarak sahaya verdiğimiz zaman taraftarlarımız bunu görüyor ve her zaman bize destek çıkmaya çalışıyor. Bazen olumsuzluklar normal. Yola sağlıklı şekilde devam etmek adına olumlu bakmak gerekiyor. Kazandığımız zaman ufak tefek sıkıntılar da ortadan kalkabiliyor. Olaya bakış açın çok önemli. Büyük bir şey yaşasan bile o olayı küçük bir hale getirebiliyorsun. Herhangi bir hissiyatın olsa bile olumlama yaparak kafanda sağlıklı bir yere çekebiliyorsun. Bizler de yaşadığımız olumsuzluklar karşısında bunu yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BİZLER DE FENERBAHÇE'YİZ

Altay Bayındır, takım olma bilinciyle hareket ettiklerini ve verdikleri mücadelenin sezon sonunda şampiyonluk ile taçlanmasını istediklerini vurgulayarak, "Maç maç bakmamız gerekiyor. Ligimizde her maçın konsepti farklı. İyi oyunculardan oluşan bir ligde mücadele ediyoruz. Bizler de Fenerbahçe'yiz. Her takım, Fenerbahçe takımı ile maç yapacağını bilir ve o konsantrasyonla geliyor. Bizler her maç en az onlar kadar konsantre olmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Herkes pozitif, bakış açısı olumlu. Önümüzde daha çok maç var. Bizim odağımız sadece o hafta oynayacağımız maç. Başka hiçbir şey değil. Tabii ki sezon sonu için mücadele veriyoruz, yapmamız gerekenlerin bilinciyle hareket ediyoruz. Bulmaca gibi küçük küçük doğru yerleştirmen gerekiyor ki en sonunda puzzle'da sağlıklı çerçeve oluşsun. İnşallah sezon sonu verdiğimiz mücadelenin, bugüne kadar ve bugünden sonraki vereceğimiz mücadelenin karşılığını hep birlikte alırız ve özlediğimiz, hasretle beklediğimiz şampiyonluğa Cumhuriyet'imizin 100. yılında hep birlikte ulaşırız. Bunun için mücadele vereceğiz."

AVRUPA LİGİNİ BEKLİYORUZ

Sarı-lacivertli kaleci, her kulvarda iddialı olduklarını belirterek, "Fenerbahçe'miz büyük bir camiadır. Fenerbahçe'miz, her kulvarda elinden geleni gösterir. Bizim hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gidelim değil, ortada başarılacak bir durum söz konusuysa onu sonuna kadar götürmektir. Biz, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ya da lig ayrımı yapan bir takım değiliz. Bizim maçlarımız var. Maç maç gidiyoruz. Her maça dört dörtlük odaklanmış şekilde çıkıyoruz. Bizim her yerde başarılı olmaya ihtiyacımız var ve bunu yapabilecek kapasitemiz de var. Örneğin gruplar açıklandığında başka bir sıfattaydık ama lider çıktık. Mart ayında Avrupa Ligi tekrar başlayacak, onu da heyecanla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

TARAFTARLAR DESTEĞİNİ BİZDEN ESİRGEMİYOR

Taraftarın desteğinden bahseden Altay Bayındır "Taraftarımız bugüne kadar ellerinden geldiğince desteklediler. Onlar da ellerinden geleni yapıyor. Hemen hemen her maç stadımız dolu oluyor. Farklı bir sevgi, farklı bir düşünce... Biz de stadımıza gelen, bizi canıgönülden destekleyen taraftarlarımıza sevinç duygusunu tattırabilmek için sahada elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Önemli olan birliktelik. Hiçbir futbolcu sahaya yenilmek, kötü oynamak için çıkmaz. Sahada 11 kişi var, arkasında da büyük bir taraftar kitlesi var. Ne olursa olsun pas hatası olabilir, hata olabilir, yanlış olabilir... Birliktelik bu demektir. Aile olmak budur. Örneğin çocuğun hata yaptı diye onu atamazsın ya da birisi hata yaptı diye onu dışlayamazsın. Ama onu düzeltmek için kenetlenirsin, ruhu hissedersin, damarlarında hissedersin, tüylerin diken diken olur ve o hissiyatı verirsin. Bu da sahadaki oyunculara daha büyük bir enerji verir. Bütün oyuncular için konuşuyorum ki o enerjiyle, o sinerjiyle oynamak bambaşka bir duygu. Taraftarlarımız yapabilecekleri her şeyi yapıyor, yapmaya da devam etsinler. Biz, birlikteyken güzeliz. Biz, birlikte olduğumuz zaman farklı bir görüntü ortaya seren bir takımız. Çünkü biz büyük bir camiayız. Kenetlendiğimiz zaman bambaşka şeyler yaşatabilecek potansiyelimiz var. Geçmişte de bunu birçok kez gösterdik. Birlikte olduğumuz sürece inşallah sağlıklı bir şekilde gideceğiz ve aşamayacağımız engelin olduğunu düşünmüyorum. Her zaman destek diyorum. Herkesin de yeni yılını tüm içtenliğimle kutluyorum. İnşallah hepimiz için sağlıklı, huzurlu, nice mutlu yıllar olur" sözlerini kullandı.