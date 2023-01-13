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Arda transferi ciddiye bindi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler transferde devlerin listesini süslüyor. Milli futbolcuya İtalya'dan ilgi var.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 14:38
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İtalyan ekibinden Arda ısrarı: Napoli'ye gel

Arda transferi ciddiye bindi
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Fenerbahçe'nin altın yeteneği Arda Güler'e İtalya'dan talip var.

Avrupa'da birçok dev kulübün listesini süsleyen Arda Güler, bir süredir kendisini takip eden Napoli'nin yakın markajına girdi.

Corriere dello Sport gazetesinde yer alan habere göre Napoli bir süredir gözlemcileri aracılığıyla takip ettiği Arda Güler için teklif yapmayı planlıyor.

Napoli sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin bir süredir genç oyuncuyu izlediği ve transferde bizzat devreye gireceği iddia edildi.

Öte yandan habere göre Fenerbahçe'nin operasyon direktörü Mario Branco bu transfer müzakerelerinde tam yetkili olacak.

Haberde Paris Saint-Germain ile Tottenham'ın da Arda Güler'i takip ettiği yer alırken Napoli'nin bir adım önde olduğu vurgulandı.

17 yaşındaki Arda Güler bu sezon sarı-lacivertli formayla 13 resmi maça çıktı ve 3 gol atıp 1 asist yaptı.

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