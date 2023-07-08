Altay Bayındır'a iki dev kulüp talip oldu

Kanarya'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe ile yolların ayrılma ihtimali yüksek görünen Altay Bayındır'a Avrupa'dan iki dev kulüp talip oldu.

AJAX VE MONACO

Yıllardır Altay Bayındır'ı izleyen Ajax ve Monaco'nun 25 yaşındaki file bekçisinin durumunu takip ettiği ifade edildi.

2 takımın da kısa sürede Fenerbahçe'ye teklif yapması bekleniyor.

5 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR İDDİASI

Fenerbahçe'nin Mart ayında 4 yıllık sözleşme imzaladığı Altay için 5 milyon euro'ya serbest kalır maddesi olduğu öne sürülüyor.