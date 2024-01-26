Altay Bayındır'a müjde. Manchester United'da bir ilki başaracak

FA Cup 4. Tur mücadelesinde Manchester United deplasmanda Newport Country ile karşı karşıya gelecek.

Andre Onana’nın Afrkika Uluslar Kupası’na gitmesi nedeniyle kaleye kimin geçeceği merak konusu olurken teknik direktör Erik Ten Hag tartışmaya son noktayı koydu.

Deneyimli teknik adam konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Altay Bayındır, pazar günü Newport County maçında kalede olacak Altay sabırla şansını bekledi O, Türkiye'de büyük bir kulüpte oynadı Türk Milli Takımı'nda görev yaptı Baskı altında oynamayı biliyor, o yüzden baskı ile başa çıkabilir Zamanının gelmesini bekliyordu ve şimdi sahne onun” dedi.

Manchester United ile ilk kez maça çıkacak olan Altay Bayındır ayrıca Kırmızı Şeytanlar’da forma giyen ilk Türk olacak.