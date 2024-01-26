Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, oynanacak maçlarla devam edecek.
Yeniçağ yazarları, maçların son düdüğüyle birlikte yazılarını okuyucuları ile buluşturacak.
İşte maçların programı;
CUMARTESİ
16.00 Alanyaspor-Pendikspor: Volkan Aliakar
19.00 Adana Demirspor-Hatayspor: Mirza Şeker
PAZAR
13.30 Konyaspor-Başakşehir: Recep Çınar
16.00 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Eren Bozdaş
16.00 Sivasspor-Beşiktaş: Gürel Yurttaş
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Fatih Saboviç
PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Turgay Beşyıldız
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Sedat Kaya
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