Altay Bayındır kaleye geçti. Yediği goller gündem oldu

İngiltere Federasyon Kupası 4. tur maçında Newport County, evinde Manchester United ile mücadele etti.

Rodney Parade Stadyumu'nda yapılan maç 4-2 Manchester United'ın galibiyetiyle bitti.

Manchester United, 7. dakikada Bruno Fernandes ve 13. dakikada Kobbie Mainoo'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti.

İngiltere 4. lig takımı Newport, 36. dakikada Bryn Morris ve 47. dakikada Will Evans'ın attığı gollerle beraberliği yakaladı.

Manchester United'ın galibiyet golünü 68. dakikada Antony attı. Rasmus Höjlund, 90+4. dakikada maçın sonucunu ilan etti.

Altay Bayındır, maça ilk 11'de çıktı ve maç boyunca 4 kurtarış yaptı, ancak 2 şutu kurtaramadı.

Manchester United, bu sonuçla birlikte bir üst tura çıktı.