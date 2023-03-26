26 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay Bayındır geleceği hakkında konuştu

Altay Bayındır geleceği hakkında konuştu

Altay Bayındır, Milli Takım kampında flaş açıklamalarda bulundu. Bayındır, Fenerbahçe'deki geleceği hakkında da konuştu.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 20:27
Takip Et

Altay Bayındır'dan flaş açıklamalar

Altay Bayındır geleceği hakkında konuştu
+
Aa
-

Kaleci Altay Bayındır da memleketi Bursa'da milli takımla maça çıkacağı için heyecanlı olduğunu vurguladı.

"BU SEVİYEDEKİ MAÇLAR HER ZAMAN ZOR GEÇER"
Maçın güzel geçmesini dileyen Altay, şöyle konuştu: "Bursa halkının desteğiyle, maçı galibiyetle kapatmak istiyoruz. Her maç çok önemlidir. Kazanmak her zaman güzeldir. Bu seviyedeki maçlar her zaman zor geçer. Kiminle oynadığının bir önemi yoktur. Biz de bunun bilinciyle sahada elimizden geleni yapacağız. İlk maçta aldığımız sonucu bu maça da yansıtarak Hırvatistan'ı da yeneceğimizi düşünüyorum. Seyircilerimiz de tribünleri dolduracaktır. Güzel bir sonuçla stattan ayrılırız."

FENERBAHÇE'DEKİ GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU
Altay Bayındır, bir gazetecinin Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmeyi sorması üzerine, "4 yıllık bir sözleşme yaptık. Hep birlikte ne olup biteceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
1
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
2
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
3
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
4
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
5
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
6
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
7
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
﻿Deprem bölgesinde hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli tutuklandı 
﻿Deprem bölgesinde hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli tutuklandı 
﻿Deprem bölgesinde hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli tutuklandı 
﻿Manisa'da uyuşturucudan 1 tutuklama   
﻿Manisa'da uyuşturucudan 1 tutuklama   
﻿Manisa'da uyuşturucudan 1 tutuklama   
﻿İç Anadolu'da yağış yerini rengarenk manzaraya bıraktı
﻿İç Anadolu'da yağış yerini rengarenk manzaraya bıraktı
﻿İç Anadolu'da yağış yerini rengarenk manzaraya bıraktı
﻿Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan Hırka-i Şerif ziyareti
﻿Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan Hırka-i Şerif ziyareti
﻿Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan Hırka-i Şerif ziyareti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.