Altay Bayındır geleceği hakkında konuştu

Kaleci Altay Bayındır da memleketi Bursa'da milli takımla maça çıkacağı için heyecanlı olduğunu vurguladı.

"BU SEVİYEDEKİ MAÇLAR HER ZAMAN ZOR GEÇER"

Maçın güzel geçmesini dileyen Altay, şöyle konuştu: "Bursa halkının desteğiyle, maçı galibiyetle kapatmak istiyoruz. Her maç çok önemlidir. Kazanmak her zaman güzeldir. Bu seviyedeki maçlar her zaman zor geçer. Kiminle oynadığının bir önemi yoktur. Biz de bunun bilinciyle sahada elimizden geleni yapacağız. İlk maçta aldığımız sonucu bu maça da yansıtarak Hırvatistan'ı da yeneceğimizi düşünüyorum. Seyircilerimiz de tribünleri dolduracaktır. Güzel bir sonuçla stattan ayrılırız."



FENERBAHÇE'DEKİ GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU

Altay Bayındır, bir gazetecinin Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmeyi sorması üzerine, "4 yıllık bir sözleşme yaptık. Hep birlikte ne olup biteceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.