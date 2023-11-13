Altay galibiyete hasret kaldı

Trendyol 1. Lig’deki son galibiyetini 2. haftada Tuzlaspor’a karşı elde eden Altay, o mücadeleden sonra çıktığı 10 karşılaşmada 8 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

KAYNAK: İHA
Altay galibiyete hasret kaldı

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Eyüpspor'a 7-1 kaybeden Altay'ın galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Bu sezonki ilk ve tek galibiyetini ikinci hafta oynanan Tuzlaspor karşılaşmasında alan siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı 10 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.

İzmir temsilcisi bu süreçte Kocaelispor, Göztepe Erzurumspor FK, Ümraniyespor ve Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Bandırmaspor ve Eyüpspor’a kaybederken, Bodrum FK ve Giresunspor’la da berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig’de 5 puanla son sırada bulunan Altay’da taraftarlar, 7-1’lik Eyüpspor yenilgisinin ardından yönetimi istifaya davet etti.

Teknik Direktör Bahloul Djilali de İzmir ekibinin başında çıktığı 4 maçta 4 mağlubiyet alarak kötü gidişata engel olamadı.

Altay, bu süreçte sadece 2 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü.

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