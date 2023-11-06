Altay kümeye demir attı

Trendyol 1. Lig’de oynadığı son 9 maçta sadece 2 beraberlik alan Altay, 5 puanla son sırada yer aldı.

KAYNAK: İHA
Altay kümeye demir attı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay’da işler istenildiği gibi gitmiyor.

Son olarak dün oynanan maçta Bandırmaspor’a 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar, bu sezon çıktığı 11 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyete ulaştı.

Böylece 5 puanda kalan İzmir temsilcisi, ligin son basamağına demir attı.

Siyah-beyazlılar, bu süreçte sadece Bodrumspor ve Sakaryaspor müsabakalarında 1'er kez gol sevinci yaşarken, diğer 6 mücadelede ise rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Öte yandan Altay, gelecek hafta ligin lideri Eyüpspor’u konuk edecek.

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