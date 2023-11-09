Fatih Altaylı'dan Okan Buruk'la ilgili flaş sözler. 'Sona ermesi gerektiği artık net' diyerek açıkladı

Gazeteci ve Galatasaray'ın eski yöneticisi Fatih Altaylı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la ilgili bugünkü yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Bugün Manchester City ile birlikte Avrupa’nın en iyi ve en formda iki takımından biri olan Bayern Münih ile iki maçta da başa baş bir oyun sergileyen, her iki maçı da kazanabilecek bir performans gösteren ve dünkü maçı biraz da hakem desteği nedeniyle kaybeden Galatasaray’ı kutluyorum" diyen Altaylı, "Dün tam bir Şampiyonlar Ligi seviyesinde maç oynadılar. Bu ligin çeyrek, yarı hatta finali olabilecek bir düzeyde oyun çıkardılar" dedi.

Okan Buruk ve oyuncularını kutladığını belirten Altaylı, şöyle devam etti:

"Buruk’un teknik direktörlük performansı ile ilgili eleştiri ve dedikoduların bu iki maçla beraber sona ermesi gerektiği artık net.

Buruk, Avrupa’nın elit hocalarından biridir. Oynattığı oyun seviyesinin yanı sıra, böylesine önemli bir kadroyu sorunsuz yönetmesi bile bunun işaretidir.

Bir galibiyet ve bir beraberlik ile gruptan çıkma şansı vardır."