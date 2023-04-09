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Dilaver Mutlu: Mağlup başlamak kolay değil

Altay Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, Bandırmaspor yenilgisi sonrası oynanan oyunu değerlendirdi.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 20:59
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Altay teknik sorumlusundan flaş açıklamalar

Dilaver Mutlu: Mağlup başlamak kolay değil
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Altay Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, Bandırmaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Dilaver Mutlu, son haftalarda iyi oynayıp puanlar aldıklarını hatırlattı. Mutlu, son iki deplasmanda kazanarak Bandırma'ya geldiklerini ifade ederek, "Buradan da puan ya da puanlar almak istiyorduk ama maçın başında erken bir gol yiyerek mağlup başlamak da kolay değil. Daha sonra maçı dengeledik, ikinci yarı oyuncumuz atılmasaydı düzenimiz bozulmayabilirdi. Buradan puan almak istiyorduk ama olmadı, hedefimiz önümüzdeki Altınordu maçı" diye konuştu. (DHA)

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