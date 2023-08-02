Altaylı ve Varank arasında 'sponsor' gerginliği

Daha önce de TOGG üzerinden karşı karşıya gelen eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya üzerinden yine tartıştı.

Altaylı ve Varank arasında 'sponsor' gerginliği

Varank, Fatih Altaylı'nın kendi YouTube kanalında verdiği bir röportajda "TOGG alırım. Bu sabah bir mühendis abimle konuştum, TOGG kullanmış bayılmış.

Özellikle içi çok güzel. Ön tarafı komple led ekran. Bu kadar iyi led ekran emin olun ki Porsche’de yok.

Çok şık yapmışlar. Son derece geniş, ferah, konforlu." ifadelerini kullanması üzerine, Altaylı'nın videosunu paylaşarak, "Opsiyonlu devam eden Ciner sponsorluğu yetmemiş olacak ki yeni sponsor arayışları başlamış…" dedi.

ALTAYLI'DAN SERT YANIT

Fatih Altaylı ise bunun üzerine "Bak Mustafa Efendi. Sponsorla çalışan adam arıyorsan çevrene ve aynaya bak. Seviyen benim inemeyeceğim kadar aşağıda olduğu için bu kadarla yetin. Edepli ol." ifadelerini kullandı.

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