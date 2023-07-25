Fatih Altaylı AKP’nin yeni projesinin arkasındaki gerçeği açıkladı

AKP’nin başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki nüfusu azaltmaya yönelik projesinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Gazeteci Fatih Altaylı amaçlarının İstanbul’u başta Araplar olmak üzere yabancılara bırakmak olduğunu söyledi.

Fatih Altaylı AKP’nin yeni projesinin arkasındaki gerçeği açıkladı

AKP iktidarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile yeni bir çalışma yaptığı iddia ediliyor. Söz konusu çalışma ile özellikle İstanbul’un nüfusunun azaltılması amaçlanıyor. Çalışmada emeklilerin memleketlerine dönmeleri durumunda elektrik ve su faturaları için teşvikler verilmesi ile gençlerin Anadolu kentlerinde iş kurmaları için kredi desteği sağlanması yer alıyor.

Gazeteci Fatih Altaylı AKP’nin yeni projesinin arkasındaki gerçeği açıkladı. Altaylı, asıl amacın İstanbul’u başta Araplar olmak üzere yabancılara bırakmak olduğunu söyledi.

Fatih Altaylı’nın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

İstanbul nüfusunu azaltmaya veya en azından kontrol altına almaya çalışan iktidar, bir şeyi gözden kaçıracağımızı düşünüyor.

Bu önlemlerin hepsi İstanbul’daki “Türklerin sayısını azaltmaya yönelik”.

Emekli olunca “memleketine dönmesi” için teşvik verilecek olanlar “Türkler”.

Üniversite bitince, iş kurmak için geldikleri kente dönmeleri ya da yatırımcı olmak için Anadolu’ya gitmeleri için ucuz kredi, yatırım teşviki alacak olanlar “genç Türkler”.

Peki ya diğerleri!

İstanbul’un pek çok ilçesinde ve mahallesinde neredeyse çoğunluk haline gelmiş olan, en az 1,5 milyonu Suriye kökenli Ortadoğulu göçmenler.

Kent içindeki bazı dezavantajlı semtlerin yoğun nüfusu haline gelmiş Afrika kökenliler.

Eskinin “ekalliyet” yoğun semtlerinin yeni sahibi haline gelmiş Rusya ve Ukrayna gibi Kuzey’den gelmiş “yeni İstanbullular”.

Ve tabii Afrika ülkelerinde, Balkanlar’da, Güney Amerika’da, Orta Asya’da pazarladığınız sayısı belirsiz vatandaşlığı alıp İstanbul’da ev sahibi olanlar.

Bunları geri göndermek için bir çalışmanız, bir projeniz var mı!

Yoksa Türkleri bunların fazlasına yer açmak için mi göndermek istiyorsunuz!

Osmanlı Devleti’ni bir imparatorluk haline getiren, en büyük Osmanlı padişahı “Fatih” Sultan Mehmet, siz bunları yerleştiresiniz diye mi İstanbul’u fethetti zannediyorsunuz!

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