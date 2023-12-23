Altı ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti verildi. Arap ülkeleri dışında hangi ülkeler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre ABD, Bahreyn, BAE, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman’a vize muafiyeti verildi.