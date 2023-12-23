Altı ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti verildi. Arap ülkeleri dışında hangi ülkeler var?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Özlem Kıral
Altı ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti verildi. Arap ülkeleri dışında hangi ülkeler var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre ABD, Bahreyn, BAE, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman’a vize muafiyeti verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı Resmi Gazete kararına göre 6 ülke vatandaşlarına vize muafiyeti verildi.

Karara göre; Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize şartı aranmayacak.

Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

"Sayı : 32408

Karar Sayısı: 7976

Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan Krallığı ve Umman Sultanlığı'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

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