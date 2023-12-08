Yunan adalarına vize muafiyetiyle turizmciler turlarda yüzde 50'lik artış bekliyor. Miçotakis bu görüşmeden de karlı çıktı

Dün gerçekleştirilen Erdoğan ile Miçotakis arasındaki görüşmeden çıkan ‘Yunan adalarına vize muafiyeti’ Türk turizmciler tarafından olumlu karşılanırken, turlarda yüzde 50’lik bir artış bekleniyor. Yunan tarafı ellerini ovuşturarak bekliyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yunan adalarına vize muafiyetiyle turizmciler turlarda yüzde 50'lik artış bekliyor. Miçotakis bu görüşmeden de karlı çıktı

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Türk turizmciler Erdoğan ile Miçotakis arasında imzalanan ‘vize muafiyeti’ anlaşmasından son derece memnun.

Konuyu değerlendiren Celestyal Cruise Türkiye Direktörü ve Karavan Turizm Direktörü Özgü Alnıtemiz "Biz turizmciler olarak sevindik ama temkinli de olmamız gerekiyor. Almanya'nın Yunanistan ekonomisine katkısını göz ardı edemeyiz. Schengen'de Almanya'nın ağırlığı var. Bekleyip göreceğiz" dedi.

‘YUNAN ADALARI TÜRKLER TARAFINDAN EN ÇOK TERCİH EDİLEN YERLERDEN’

Yunan adalarının Türkler tarafından en çok tercih edilen yerlerden biri olduğunu belirten Alnıtemiz, şu ifadeleri kullandı;

"Günübirlik ziyaretlerden tutun, kruvaziyer turlarına kadar Yunan ekonomisine ciddi bir katkı. Yunanistan Türk turistin ilgisini çekmek açısından yaklaşıyor konuya. Türk turist açısından ise vize ücreti yurt dışı seyahatlerde külfet oluşturuyor. Bugün 120 avrodan, 200 avroya kadar aracı kuruluşların aldığı hizmet bedeli var. Yunan adaları vize serbestisi ziyaretçiler için önemli bir tasarruf sağlayacaktır."

‘HER YIL 1 MİLYON TÜRK YUNAN ADALARINA GİDİYOR’

Euro’daki yaşanan artışa rağmen geçtiğimiz yıl iyi bir dönem geçirdiklerini kaydeden Alnıtemiz, "Her yıl 1 milyon Türk Yunan adalarına gidiyor. Amacımız, bu turistleri gemiyle götürebilmek. Kruvaziyer şirketlerinin de Türkiye'ye olan ilgisi artacaktır. Uğramış olduğu limandan aldığı turist sayısı önemli. Türk yolcu artınca kruvaziyer şirketleri kendilerini Türkiye'de konumlandırma konusunda hevesli olacaktır" diye konuştu.

Kararın sadece bu sene için değil, strateji oluşturulacaksa gelecek yıllar için de geçerli olması gerektiğini dile getiren Alnıtemiz, "İnşallah olumlu bir karar çıkar. Biz de gezginleri hem gemi turu hem de Yunan adalarıyla buluşturabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Türklerin Avrupa'da vizesiz gezebilmesinin konuşulduğunu, Schengen ülkelerinin Yunanistan'ı destekleyecek bir karar vermesi durumunda, Yunan adalarına sağlanan kararın pilot bir çalışma olabileceğini anlatan Alnıtemiz, "Kruvaziyerin diğer yurt dışı paket turlardan farkı şu, biz gemiye Türk yolcu bindirirken, içinde yabancı yolcular oluyor, onlar da konaklama yapıyor. Türkiye'ye gelen çok sayıda yabancı da Yunan adalarına gitmek için sizin limanınızı tercih ediyor. Her şekilde ekonomiye katkı oluyor." dedi.

‘BU KARARLA ADA TURLARINA TALEP ARTAR’

Vize muafiyeti konusunda konuşan Saltur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Fırat Çevik de kararı olumlu karşıladıklarını belirtti.

Çevik, yeni alınan kararın nasıl uygulanacağının, belirli tarihleri kapsayıp kapsamayacağının önem taşıdığını belirtti.

İsmail Fırat Çevik, "Bizim gibi kruvaziyer paketleri de satan tur acenteleri için bu karar sonrası ciddi talep artışı olacaktır. Son yıllarda çok fazla kruvaziyer firması bu pazara girdi. Türkiye çıkışlı Yunan adaları turları son yıllarda ciddi anlamda arttı. Yerli firmalar da var. Yunanistan'ın bu kararıyla ada turlarına talep artışı olabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

‘YÜZDE 50 ARTIŞ YAŞANACAK’

Yunan adaları turlarında uçaklı turların çok tercih edilmediğini aktaran Çevik, hazır paket kruvaziyer turlarıyla feribotlar aracılığıyla bireysel seyahatler yapıldığını söyledi.

Çevik, "Uzun süren vize prosedürleri, seyahate çıkmak isteyenlerin motivasyonunu, turizm firmalarının da satışlarını düşürdü. Şimdiden bir şey söylemek için erken aslında. Yunan adalarındaki bu uygulama turizmdeki canlanmaya katkı sağlayacaktır. Döviz kuru pek çok insana göre yüksek, buna rağmen Yunan adaları turlarında yüzde 50'ye varan bir artış yaşanabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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