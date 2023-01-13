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Altılı Masa’nın adayını açıklayacağı tarih belli oldu 

2023 seçimleri için henüz Cumhurbaşkanı adayını açıklamadığı için tepki toplayan Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayını Şubat ayında İstanbul mitinginde açıklamaya hazırlanıyor.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 09:02
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Altılı Masa’nın adayını açıklayacağı tarih belli oldu 

Altılı Masa’nın adayını açıklayacağı tarih belli oldu 
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CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DP, Saadet Partisi ve DEVA Partisi’nden oluşan Altılı Masa, aday ve Ortak Politikalar Metni için çalışmalarına yoğunluk kazandırdı.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre 26 Ocak’taki Altılı Masa 11’inci liderler buluşmasından önce ev sahibi konumunda olan İYİ Parti Lideri Akşener, beş liderle makamlarında buluşarak zirveye ilişkin fikir alışverişinde bulunacak. Bu buluşmalarda, cumhurbaşkanı adayının nitelikleri ve belirlenme süreci görüşülecek.

Adayın masa içinden mi yoksa dışından mı olacağına yönelik prensip kararına da büyük oranda bu buluşmalarda karar verilecek. 26 Ocak’ta yapılacak görüşmelerin ardından 30 Ocak Ortak Politikalar Metni’nin ilanı için hazırlıklar hızlandırılacak.

Şubat ayı, kararın verileceği tarih

Muhalefet kulislerinden edinilen bilgiye göre, 30 Ocak’taki lansman, diğer açıklamaların aksine halka açık olacak. Altı parti üyelerinin katılımının planlandığı buluşmada, Hükümet Programı ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci anlatılacak. Burada, kamuoyunda tartışmalara da neden olan, "Cumhurbaşkanı olmayan liderlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı" kararı da resmen duyurulacak. Altılı Masa’da planlanan bir diğer gelişme, Cumhurbaşkanı adayının kamuoyuna nasıl açıklanacağı olacak. Bu konuda Şubat ayı, kararın verileceği tarih olarak gösteriliyor.

Ortak miting

Buna göre, lansmandan yaklaşık 10 gün sonra Saadet Partisi ev sahipliğinde 12’inci liderler buluşmasını gerçekleştirecek olan Altılı Masa, bu tarihe kadar adayını belirleyecek ve Şubat ayının ikinci haftasından sonra aday, İstanbul'da düzenlenecek ortak mitingle kamuoyunun karşısına çıkacak.

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Kemal'in Askeri
13.01.2023 10:10
Altılı masa küçülmeli diyen küçük olsun benim olsuncu! İyi partiye niye yol veriyorsun diye Kılıçdaroğlunu eleştiren komünistlerden farksızsın!  
 
Bb
13.01.2023 10:09
Masadakiler yanlışlarıyla doğrularıyla ülke için millet için doğru yolu bulmuştur altı lideri bir araya getirmek başarıdır yolunuz acık olsun  
 
Şaban bayram
13.01.2023 10:04
Reise rakip olabilecek 1 tane adam olmadığı için kıvırıp duruyorlar. Topunuz, topunuzu da alın gelin dedik.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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