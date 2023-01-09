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Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir

Yeni seçim yasası sonrası sekiz seçenek belirleyen 6’lı masanın son liderler zirvesinde “milletvekili aday listeleri” de konuşuldu. Masada iki ya da üç partiyle seçime girme olasılığı gündeme geldi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 06:05
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Altılı masanın son toplantısında 'milletvekili listeleri' de gündemi geldi

Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
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Masanın, “CHP, İYİ Parti ve DEVA” ya da “CHP ve İYİ Parti” listeleriyle seçime gitmesi bekleniyor. Vekil listesi için kamuoyu araştırması yapılacak. Liderlerin, 26 Ocak’taki toplantıya ortak aday için “isimle” gelmesi bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, Altı parti, 2023 seçimi için masada birçok seçenek bulunduruyor. İlk seçeneğe göre, altı partinin adayları CHP ve İYİ Parti’nin listelerinde yer alacak. Daha önce “kendi amblemi ve listeleriyle seçime gideceğini” açıklayan DEVA Partisi’nin “Üçüncü bir liste oluşturması” da seçenekler arasında yer alıyor. Listelere ilişkin son karar, “illerde yapılacak kamuoyu araştırmaları ve kurmayların çalışmaları” sonrası verilecek. 

GELECEK’TEN 20 İSTEMİ

Her iki seçenekte de Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin göstereceği adayların diğer partilerin listelerinden seçime gireceği kaydediliyor. Kulislerde, “Gelecek Partisi’nin TBMM’de grup kurmayı arzuladığı, bu nedenle de partili ‘en az 20 ismin listelerin seçilebilecek sıralarında yer alması’ isteminde bulunduğu” belirtiliyor. 

SEÇİMDE BTP FORMÜLÜ

Söz konusu listelere ilişkin müzakerelerin “illerdeki kamuoyu yoklamaları sonrası hızlanacağı” kaydedilirken “6’lı masaya ‘görüşmelerde mesafe alındığı’ gerekçesiyle katılamayan BTP’nin aday ya da adaylarının İYİ Parti listelerinden seçime gireceği” dillendiriliyor.

Öte yandan “ortak aday için liderler arası görüşmelere” başlayacağını açıklayan 6’lı masanın son toplantısında bu konunun “Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildiği, diğer bazı liderlerin de değerlendirmelerde bulunduğu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ise sessiz kalmayı tercih ettiği” kaydediliyor. 

‘KILIÇDAROĞLU’NDA ISRARLIYIZ’

6’lı masanın kurmaylarından edinilen bilgiye göre, “İYİ Parti’nin ‘kazanacak aday lazım’ noktasında durduğu ancak kamuoyunda konuşulanlar haricinde yeni bir isim sunmadığı” belirtiliyor.

Liderlerin, 26 Ocak’ta İYİ Parti’de yapılacak olan 13’üncü toplantıya “birkaç isimden oluşan listelerle gelmesi” bekleniyor. CHP kurmayları ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için ısrarlı olduklarını belirterek “Kılıçdaroğlu 6’lı masanın namusudur” değerlendirmesini yapıyor. 

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Mahir ŞEKİ
9.01.2023 06:29
Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk'ten rahatsız olup AY'dan çıkarmak isteyen,sözde demokrat ama özde siyasal dinci ve etnikci DEVA'nin ne işi var 6'lı masada..  
 
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