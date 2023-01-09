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  • Babacan'dan Cumhurbaşkanı adayı çıkışı. Altılı Masa'da ne görüşüldüğünü açıkladı

Babacan'dan Cumhurbaşkanı adayı çıkışı. Altılı Masa'da ne görüşüldüğünü açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi...

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:56
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Altılı Masa'da ne görüşüldüğünü açıkladı. Babacan'dan Cumhurbaşkanı adayı çıkışı

Babacan'dan Cumhurbaşkanı adayı çıkışı. Altılı Masa'da ne görüşüldüğünü açıkladı
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 22’nci eylem planı olan ‘Eğitim Eylem Planı’nın açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLAMASI

Burada Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuşan Babacan, "Şu anda biliyorsunuz, bizim Altılı Masa olarak geldiğimiz nokta, ortak bir aday konusunda artık istişare sürecini başlatmak. İlk defa, geçen hafta perşembe günü yaptığımız toplantıda ortak adayımızla ilgili istişarelerimizi yapma kararı aldık. Biz, DEVA Partisi olarak açık fikirlilikle bu konuya yaklaşıyoruz. Teorik olarak aday, altı genel başkandan birisi de olabilir, bu isimler dışında da birisi olabilir. Her parti ne düşünüyorsa, ne öneriyorsa çalışsın, masaya getirsin, konuşalım diyoruz. Biz, kendi iç istişare sürecimizi de başlatmış durumdayız biliyorsunuz. Yaklaşık 10 gün önce genel merkez kurullarımızda da daha sonra teşkilatımızla da belli metodoloji içerisinde çok sistematik bir şekilde bu istişare sürecini başlattık. Kendi istişare sürecimizi tamamladıktan sonra dış istişare sürecimize başlayacağız" dedi.

"6 NİSAN’DAN ÖNCE YAPILACAK SEÇİMLERİ DESTEKLERİZ"

Babacan, "Biz, seçimin bir an önce olmasını isteriz. Mümkünse 6 Nisan’dan önce olmasını isteriz. Zaten biliyorsunuz, Altılı Masa olarak şunu söyledik; ‘6 Nisan’dan önce seçim yaparsanız getirin bunu Meclis’e, biz destek veririz’ dedik. Ama ‘Yok, 6 Nisan’dan sonraya kalacaksa artık bu seçim tarihiyle oynamaya gerek yok, zamanında yapın’ dedik. Seçimin Meclis kararıyla olamayacağını gördüler. Son birkaç günlük açıklamalar buna işaret ediyor. Dediler ki ‘Cumhurbaşkanı’nın zaten imza yetkisi var’. Biz de dedik ki ‘Ha şunu bileydiniz.’ Atsın Cumhurbaşkanı imzayı, seçim kararını alsın, niye Meclis’le uğraşıyor? Çünkü içten içe biliyorlar ki aslında Anayasa’mıza göre Sayın Erdoğan’ın üçüncü bir kez aday olma hakkı yok. Ancak seçim kararını Meclis alırsa, Cumhurbaşkanı’nın 2’nci döneminde Meclis ülkeyi erken seçime götürürse o zaman 3’üncü kez aday olabiliyor. Dolayısıyla ümitleri ve hayalleri buydu" dedi.

"BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNDE ALTILI MASA ORTAK TUTUM ALMALI"

Başörtüsü teklifine de ilişkin konuşan Babacan, "Bizim DEVA Partisi olarak görüşümüz, mümkünse Altılı Masa’daki partilerin bu konuda ortak bir tutum almaları. Ortak tutumun biz kıymetli olacağını ve gerçekten sonuç alacağını düşünüyoruz. Biz, Altılı Masa’da buluşulacak mutabakata uyacağımıza baştan söyledik. Mutabakata uymak, bizim dışımızdaki beş parti bir noktada mutabık olduğu anda biz o mutabakatın içerisinde oluruz" diye konuştu.

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Colak
9.01.2023 17:32
Sayın aksener Sayın kilictaroglu bunlarla yola devam edilmez ikiniz yetersiniz birde molla yi alın  
 
genel kültür
9.01.2023 17:19
2024 davutoğlu cumhur başkanı olur tam yetkili olarak, babacanın başkanlığı pazar gününe gelmişti ama davutoğlunun ki şubat 29 çektiğinden salı gününe rastliyor, 6 masa 6 yıllık planlamayı yapar artık  
 
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