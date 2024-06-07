Altın dolar ve faizi etkileyecek kritik veriler açıklandı

Küresel piyasaların ve yatırımcıların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı açıklandı. Bu veriler, altın ve dolar fiyatlarının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı için de belirleyici olacak.

Küresel piyasalar, ABD'nin tarım dışı istihdam verisine ve işsizlik oranlarına odaklanmış durumda. Analistler, bu verilerin Fed'in faiz indirimine başlama tarihi üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Verilerin açıklanmasının ardından piyasaların tepkisi ve Fed'in alacağı kararlar yakından takip edilecek.

MAYIS VERİLERİ AÇIKLANDI

ABD'de tarım dışı istihdam Mayıs ayında 272 bin kişi artarak beklentilerin üzerine çıktı, işsizlik oranı ise %3,9'dan %4'e yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, tarım dışı sektörlerde istihdam Mayıs ayında 272 bin kişi arttı. Bu artış, piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti; zira tarım dışı istihdamın 180 bin kişi artması öngörülüyordu.

YÜZDE 55'E DÜŞTÜ

ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından piyasa katılımcıları, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığını %70'ten %55'e düşürdü.

Verilerin ardından ons altın fiyatında düşüş gözlendi.

ALTINDA SON DURUM

Gram altın alış: 2.391 TL

Gram altın satış: 2.391 TL

Çeyrek altın alış: 3.914 TL

Çeyrek altın satış: 3.982 TL

Yarım altın alış: 7.869 TL

Yarım altın satış: 7.976 TL

Tam altın alış: 15.616 TL

Tam altın satış: 15.904 TL

Cumhuriyet altını alış: 16.059 TL

Cumhuriyet altını satış: 16.301 TL

22 ayar bilezik alış: 2.192 TL

22 ayar bilezik satış: 2.323 TL

Altının kilogramı alış: 73.721 Dolar

Altının kilogramı satış: 73.731 Dolar

DOLARDA SON DURUM

Dolar kuru: 32.3798

Dolar alış: 32,3271 TL

Dolar satış: 32,3798 TL

EURODA SON DURUM

Euro kuru: 35.1266

Euro alış: 34,9063

Euro satış: 35,1266