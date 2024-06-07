Altın dolar ve faizi etkileyecek kritik veriler açıklandı

Küresel piyasaların ve yatırımcıların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı açıklandı. Bu veriler, altın ve dolar fiyatlarının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı için de belirleyici olacak.
Küresel piyasalar, ABD'nin tarım dışı istihdam verisine ve işsizlik oranlarına odaklanmış durumda. Analistler, bu verilerin Fed'in faiz indirimine başlama tarihi üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Verilerin açıklanmasının ardından piyasaların tepkisi ve Fed'in alacağı kararlar yakından takip edilecek.
MAYIS VERİLERİ AÇIKLANDI
ABD'de tarım dışı istihdam Mayıs ayında 272 bin kişi artarak beklentilerin üzerine çıktı, işsizlik oranı ise %3,9'dan %4'e yükseldi.
ABD Çalışma Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, tarım dışı sektörlerde istihdam Mayıs ayında 272 bin kişi arttı. Bu artış, piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti; zira tarım dışı istihdamın 180 bin kişi artması öngörülüyordu.
YÜZDE 55'E DÜŞTÜ
ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından piyasa katılımcıları, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığını %70'ten %55'e düşürdü.
Verilerin ardından ons altın fiyatında düşüş gözlendi.
ALTINDA SON DURUM
Gram altın alış: 2.391 TL
Gram altın satış: 2.391 TL
Çeyrek altın alış: 3.914 TL
Çeyrek altın satış: 3.982 TL
Yarım altın alış: 7.869 TL
Yarım altın satış: 7.976 TL
Tam altın alış: 15.616 TL
Tam altın satış: 15.904 TL
Cumhuriyet altını alış: 16.059 TL
Cumhuriyet altını satış: 16.301 TL
22 ayar bilezik alış: 2.192 TL
22 ayar bilezik satış: 2.323 TL
Altının kilogramı alış: 73.721 Dolar
Altının kilogramı satış: 73.731 Dolar
DOLARDA SON DURUM
Dolar kuru: 32.3798
Dolar alış: 32,3271 TL
Dolar satış: 32,3798 TL
EURODA SON DURUM
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