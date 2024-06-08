Akaryakıta kallavi zam geliyor! Duyanlar kontak kapatacak

Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıta kallavi zam geliyor! Duyanlar kontak kapatacak

3 Temmuz itibarıyla açıklanacak yeni enflasyon rakamlarının ardından, özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarında yaklaşık yüzde 20'lik bir artış bekleniyor. Bu artışın, akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin fiyatlarında otomatik bir yükselişe yol açması öngörülüyor.

Mart ayı sonrası doların gösterdiği istikrarlı seyir, özellikle akaryakıt başta olmak üzere bazı temel tüketim ürünlerinde fiyatların geçici bir süre sabitlenmesine yol açtı. Ancak bu durumun 3 Temmuz'dan itibaren değişmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayına ilişkin açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla, yılın ilk yarısına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları netleşecek. Bu veriler ışığında, günlük yaşamımızda sıkça tükettiğimiz birçok mal ve hizmet üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yaklaşık olarak yüzde 20 civarında artırılması öngörülüyor.

fv.jpg

AKARYAKIT FİYATLARI, ALKOLLÜ İÇECEKLER VE SİGARA FİYATLARI OTOMATİK ARTACAK
Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) gerçekleştirilen düzenleme neticesinde, ilk etapta akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin fiyatlarında önemli ölçüde artış beklenmektedir. Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir muafiyet uygulanmazsa, Temmuz ayından itibaren söz konusu ürünlerin fiyatlarında minimum yüzde 17,87 düzeyinde bir artışın gerçekleşeceği öngörülmekte, bu oranın yüzde 20 seviyelerine ulaşabileceği tahmin edilmektedir.

İlgili Haberler
ÇED raporuna gerek duyulmamıştı: İliç'teki maden faciasında son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı
Ödemeler erkene alındı: 4 Milyar TL hesaplarda
Ev sahipleri yana yana kiracı arayacak! Boş eve vergi geliyor
Bina tamamlama sigortasında yeni dönem
Birleşmiş Milletler açıkladı: Husiler 11 BM çalışanını alıkoydu
Türkiye'nin dev firması bayram etti. Icardi sevgisi milyonlar kazandırdı
Danimarka Başbakanı saldırıya uğradı
Aziz Yıldırım ne diyeceğini unuttu
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı. Montella herkesi şaşırttı
Altın dolar ve faizi etkileyecek kritik veriler açıklandı
Son Haberler
4 hektarlık makilik alan yandı Yerel Haberler
4 hektarlık makilik alan yandı
ÇED raporuna gerek duyulmamıştı: İliç'teki maden faciasında son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı Gündem
ÇED raporuna gerek duyulmamıştı: İliç'teki maden faciasında son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı
Anket sonuçlandı! Halkın yüzde 73,1'i aynı dertten muzdarip Ekonomi
Anket sonuçlandı! Halkın yüzde 73,1'i aynı dertten muzdarip
Yanan otomobilden geriye iskeleti kaldı Yerel Haberler
Yanan otomobilden geriye iskeleti kaldı
Ödemeler erkene alındı: 4 Milyar TL hesaplarda Ekonomi
Ödemeler erkene alındı: 4 Milyar TL hesaplarda
Otomobiliyle diğer araçların üzerine düştü Yerel Haberler
Otomobiliyle diğer araçların üzerine düştü