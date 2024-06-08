Akaryakıta kallavi zam geliyor! Duyanlar kontak kapatacak

Mart ayı sonrası doların gösterdiği istikrarlı seyir, özellikle akaryakıt başta olmak üzere bazı temel tüketim ürünlerinde fiyatların geçici bir süre sabitlenmesine yol açtı. Ancak bu durumun 3 Temmuz'dan itibaren değişmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayına ilişkin açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla, yılın ilk yarısına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları netleşecek. Bu veriler ışığında, günlük yaşamımızda sıkça tükettiğimiz birçok mal ve hizmet üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yaklaşık olarak yüzde 20 civarında artırılması öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI, ALKOLLÜ İÇECEKLER VE SİGARA FİYATLARI OTOMATİK ARTACAK

Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) gerçekleştirilen düzenleme neticesinde, ilk etapta akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin fiyatlarında önemli ölçüde artış beklenmektedir. Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir muafiyet uygulanmazsa, Temmuz ayından itibaren söz konusu ürünlerin fiyatlarında minimum yüzde 17,87 düzeyinde bir artışın gerçekleşeceği öngörülmekte, bu oranın yüzde 20 seviyelerine ulaşabileceği tahmin edilmektedir.