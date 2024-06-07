Danimarka Başbakanı saldırıya uğradı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Danimarka Başbakanı saldırıya uğradı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleşen olayda, Başbakan Mette Frederiksen darp edildi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag’da bir adamın saldırısına uğrayarak darp edildi. Saldırının ardından şok geçiren Başbakan Frederiksen'in yaralanıp yaralanmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi. Frederiksen'i darbeden saldırgan yakalandı.

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Kopenhag merkezinde meydana gelen olayda, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen fiziksel bir saldırıya maruz kaldı. Olay yerine hızla intikal eden güvenlik güçleri, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Başbakan Frederiksen'in sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak olayın şokunu atlatmaya çalıştığı bildirildi.

Yerel ve uluslararası siyasi arenada geniş yankı bulan bu saldırı, siyasi liderler ve kamuoyu tarafından şiddetle kınandı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise "Bu en güçlü şekilde kınanmalıdır." dedi. Başbakan Frederiksen'in darp edilmesi, Slovakya Başbakanı Fico'nun silahlı saldırıya uğramasından haftalar sonra yaşandı.

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