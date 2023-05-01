Altın ve bitcoin FED’ten haber bekliyor

ABD Merkez Bankası Fed'in attığı adımlara bağlı olarak ibresini o tarafa çeviren altın, gümüş ve kripto 2 Mayıs'ta açıklanacak faiz kararıyla yeni bir yükseliş trendine girmesi bekleniyor.

Fed Açık Piyasa Komitesi, 1-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda faizin yüzde 0.25 arttıracağı yönünde karar alması bekleniyor. Ancak piyasalar faiz kararına değil Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı. Toplantıdan sonra basının karşısına çıkacak Powell'ın son kez faiz artırıldığını ve önümüzdeki dönemde faiz artışına gidilmeyeceğini açıklaması bekleniyor.

ALTIN REKOR KIRMIŞTI

Ekonomistler, en azından Powell'ın soğuyan ABD ekonomisini dikkate alarak yakın dönem için bir faiz artırımı planlamadıkları yönünde mesajlar verebileceğini belirtiyor. Uzman isimler son bir aydır başta ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan banka krizinin dumanının tütmeye devam ettiğini dile getirerek Powell'ın kaçınılmaz olarak ılımlı mesajlar vermek durumunda kalabileceğine işaret ediyor.

Amerika'daki banka krizinin ortaya çıkmasıyla Fed'in faiz artışına ara vermek zoruna kalacağına yönelik beklentilerle nisan ayında, altın 2.045 dolara kadar yükselerek 13 ayın zirvesini görmüştü. Bitcoin'in ise 30.500 dolara kadar tırmanmıştı.