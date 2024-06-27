Tek vuruşuyla hayat kurtardı

Kaynak: İHA
Tek vuruşuyla hayat kurtardı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, psikolojik sorunları olan 24 yaşındaki bir genç, intihar girişiminde bulunduğunda inşaat bekçisi Yusuf Tekdemir tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşanan olayda, psikolojik sorunları bulunan 24 yaşındaki Y.E., 7 katlı bir inşaatın 3. katındaki balkona çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Durumu fark eden çevre sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak beklenmedik bir anda inşaat bekçisi Yusuf Tekdemir, güvenlik önlemleri alınırken hızla hareket ederek gençle iletişim kurdu ve onu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Bekçinin müdahalesi, genç için hayat kurtarıcı oldu.

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