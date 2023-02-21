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Altın ithalatında ocakta rekor kırıldı

İsviçre'nin altın ihracatının yüzde 42'si Türkiye'ye... 2012'den bu yana İsviçre aylık veri ocakta olarak 58 tondan fazla altın Türkiye'ye sevk etti

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 14:56
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Altın ithalatı Ocakta rekor kırdı. İsviçre'nin altın ihracatının yüzde 42'si Türkiye'ye

Altın ithalatında ocakta rekor kırıldı
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İktidar deprem kabusunun ardından altın ithalatını sınırlamak için önlem almaya başladı. Ancak, Türkiye’nin İsviçre’den ithal ettiği altın miktarı ocakta son 11 yılın rekorunu kırdığı ortaya çıktı.

Türkiye’nin İsviçre’den ithal ettiği altın miktarı, yükselen enflasyonun değerli metal talebini artırmasıyla ocak ayında en az 2012’den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Bloomberg’in İsviçre Gümrüğü verilerinden aktardığı habere göre, Ocak 2012’den bu yana en büyük aylık veri olan 58 tondan fazla altın Türkiye’ye sevk edildi. Bu rakam İsviçre’nin toplam altın ihracatının yüzde 42’sini oluşturdu.

Bu rakam, Türkiye’de tüketici enflasyonunun geçen yıl yüzde 85’e kadar yükselmesiyle birlikte külçe altın alımının artmasının ardından geldi.

Öte yandan habere göre, Türkiye 41 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremlerin ardından altın ithalatını sınırlamak için önlemler almaya başladı. Ayrıca Merkez Bankası bankalardan, döviz ve altın işlemlerde alış ve satış arasındaki fiyat farkını artırmasını istedi.

Yabancı altın alımları, son aylarda Türkiye’nin dış ticaret açığının finansmanı üzerindeki en büyük engellerden biri oldu. Bu ticaret zaten zor durumda olan lira üzerinde baskı oluştururken Merkez Bankası, geçen yıl dünyadaki en büyük alıcısı oldu ve rezervlerine 148 ton değerli metal ekledi.

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